Російська армія обстріляла Слов'янськ: пошкоджені дитячий садок і університет

Росіяни вранці 14 листопада завдали чергового удару по Слов’янську на Донеччині. Внаслідок цього руйнувань зазнали освітні заклади та житлова інфраструктура.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха. Пошкоджень зазнав мікрорайон Лісний.

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Слов'янськ знову зазнав руйнувань

Вадим Лях зауважив, що у місті пролунали два вибухи.

Пошкоджені багатоповерхові будинки, адміністративні будівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет та приватні автівки,

– зазначив керівник адміністрації.

За його словами, масштаб руйнувань значний, але жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Ворог атакував Слов'янськ: дивіться відео

До слова, росіяни почали випробовувати по Харкову новий тип безпілотників, які Збройні Сили України вже намагаються збивати. Тепер з'явився новий вид дронів, "Молнія".

До того ж увечері 13 листопада ворожий БпЛА атакував промисловий об'єкт на Полтавщині. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

А у ніч на 12 листопада російські окупанти обстріляли житлові будинки в Запорізькому та Василівському районах. Внаслідок атаки окупантів двоє людей були заблоковані у багатоповерхівці, їх вдалося врятувати.