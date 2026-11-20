Вранці Росія масовано атакувала Львів ракетами і дронами. Окупанти вбили у місті двох людей.

Про це йдеться у повідомленні глави ОВА Максима Козицького.

Що відомо про атаку на залізничну станцію "Скнилів"?

За словами чиновника, двоє людей загинули під час атаки ворога на залізничну станцію "Скнилів". Ще щонайменше семеро постраждали.

Довідка: Скнилів – село у Зимноводівській сільській територіальній громаді Львівського району Львівської області. Розташоване лише за кілька кілометрів від Львова.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що росіяни влучили у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. "На місці працюють рятувальники та інші служби", – додав міський голова.

Які наслідки атаки на Львівщину?

В одному із сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. 48-річний чоловік отримав поранення.

В одному з сіл Львівського району загорілися гараж і житловий будинок.

У Стрийському районі пошкоджений енергооб'єкт. У Львові та області запровадили екстрені відключення світла.