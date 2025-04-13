У Сумах серед руїн дивом вцілів прапор України: у ДСНС показали щемливе відео

Окупанти завдали величезних руйнувань і втрат Сумам внаслідок ранкової ракетної атаки. Неушкодженим залишився прапор України в одній зі вщент понівечених будівель.

13 квітня загарбники вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум. Постраждала понад сотня людей, пошкоджень зазнали десятки цивільних будинків, передає 24 Канал.

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Прапор пережив російську атаку

У ДСНС на тлі трагедії поділилися щемливими кадрами. Серед руїн дивом вдалося вціліти українському прапору.

Маленький синьо-жовтий прапорець на полиці: дивіться відео

В Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми – незламні. Ми переможемо!,

– йдеться у дописі служби.

Прапор України на руїнах будинку у Сумах / Фото ДСНС

Нагадаємо, що станом на вечір 13 квітня відомо про 32 загиблих сумчан. Серед них – родина Мартиненків.