Підприємство, по якому вдарили у Сумах, виготовляє упаковки для дитячого харчування

Цивільне підприємство у Сумах, по якому вдарила Росія вночі 30 серпня, виробляє упаковки для дитячого харчування та соків. Пожежа там досі триває.

На жаль, на підприємстві є значні руйнування, також повідомили про поранених.

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Що відомо про удар по Сумах

Про те, що під удар потрапило підприємство, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі,

– мовиться в повідомленні.

На кадрах, оприлюднених в мережі, видно, що на об'єкті триває сильна пожежа. Раніше в ОВА закликали місцевих жителів щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Подробиці атаки