БпЛА атакував автомобіль енергетиків на Сумщині: загинула людина, є постраждалі

Під російською атакою опинилася Сумська область. Там завдали удару по транспортному засобу енергетиків. На місці працюють відповідні служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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Які наслідки атаки

За словами посадовця, російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. За попередньою інформацією, внаслідок цього загинула одна людина.

Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники,

– ідеться у повідомленні Олега Григорова.

Пізніше міська військова адміністрація підтвердила наявність жертви. Там також повідомили про трьох постраждалих через "удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури на околиці Сум".

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.