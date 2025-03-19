Росія знищила багатоквартирний 2-поверховий будинок на Сумщині: є жертва
- Росія обстріляла селище Угроїди на Сумщині, зруйнувавши багатоквартирний двоповерховий будинок та пошкодивши газопровід.
- Внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік, ще 3 особи отримали поранення.
Росія обстріляла селище Угроїди Краснопільської територіальної громади Сумської області. Внаслідок атаки є руйнування, також є інформація про постраждалих та жертву.
Удару по населеному пункту противник завдав увечері у вівторок, 18 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Дивіться також Росія вкотре атакує дронами: БпЛА впав на околиці Сум
Які наслідки удару по селищу
За даними ОВА, внаслідок російського обстрілу села Угроїди загинула 1 людина, ще 3 осіб отримали поранення. Через атаку є руйнування цивільної інфраструктури та пошкодження газопроводу.
Обстрілом зруйновано багатоквартирний двоповерховий будинок, пошкоджено газопровід низького тиску,
– ідеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що обстріл стався близько 23:30. За їхніми даними, загинув 29-річний чоловік. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу, тривають досудові розслідування.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Зауважимо, що тоді ж один з російських БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні. Попередньо, люди не постраждали. Незадовго після цього у регіоні постраждав ще один медичний заклад.