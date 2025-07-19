Атакував протягом 4 годин: ворог масовано вдарив "Шахедами" по Шостці на Сумщині

Російські окупанти продовжують терор Сумщини. Так, вночі 19 липня загарбники масовано вдарили по Шосткинській громаді.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

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Які наслідки атаки на Сумщину?

Вночі 19 липня Шосткинська громада на Сумщині опинилася під масованою атакою з боку Росії.

За даними очільника ОВА, майже протягом 4 годин окупаційні війська атакували Шостку ударними БпЛА.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі,

– повідомив Григоров.

Станом на 8:18 попередньо, обійшлося без постраждалих.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони обстежують територію та ліквідовують наслідки ударів.

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До слова, російські війська вночі 19 липня завдали по Павлограду наймасованішого удару від початку повномасштабного вторгнення. За даними глави ОВА Сергія Лисака, був вибух за вибухом. Окупанти цілили ракетами та безпілотниками.

Внаслідок атаки, понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання.