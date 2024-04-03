В ООН не засуджували удар по заводу з "Шахедами": пояснюємо, що справді звучало на брифінгу

Завод з виробництва "Шахедів" потрапив під удар 2 квітня. Мережею почали активно ширити новину про буцімто засудження цього з боку ООН. Насправді ж, це виявилася чергова маніпуляція, якою активно скористалися самі росіяни.

Один з присутніх журналістів, який назвався Денисом, поставив питання прессекретареві Генерального секретаря ООН Стефанові Дюжарріку. Воно стосувалося "ударів по об'єктах у Татарстані". Й оскільки у питанні не було жодної згадки про завод з виробництва "Шахедів", відповідь представника ООН виявилася передбачуваною та лаконічною.

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Що спитали представника ООН про Татарстан

Отже, присутній журналіст, який міг бути росіянином, поставив таке питання: "Отже, раніше сьогодні БпЛА з обладнанням НАТО атакували об'єкти у Татарстані. За повідомленнями, деякі люди були поранені, в тому числі двоє... Чи є у вас якісь коментарі з цього приводу?"

Оскільки у питанні не звучало, що йдеться про військовий об'єкт, де збирають дрони-камікадзе, якими щодня атакують Україну, то представник ООН, який явно не розумів, про що йдеться, відреагував так, ніби йдеться про цивільні об'єкти.

Я маю на увазі, що ми виступаємо проти і закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру,

– зазначив прессекретар.

Знову ж таки, відповідь була традиційною для ООН. Водночас запитання було маніпулятивним, адже очікувано, що словосполучення "атаки об'єктів" сприймалося так, ніби йдеться про цивільні.

Що відомо про атаку по заводу зі збору "Шахедів"

Обстріл підприємства, де росіяни збирають смертоносну зброю, стався у Татарстані, що за понад 1000 кілометрів від України. Ціллю став завод з виробництва "Шахедів", які ворог маркує як "Герань-2". Наслідками влучного удару стали значні руйнування виробничих потужностей.

Володимир Зеленський 3 квітня зазначив, що лиш за березень російські військові атакували Україну 400 ракетами різних типів, понад 600 "Шахедів", а також понад 3 тисячами керованих авіабомб.

Звернімо увагу, що на територію заводу "Алабуга" буцімто впали відразу три дрони. Місцева влада не лише відреагувала на це, а й підтвердила, що атаку здійснили на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Зауважимо, що у 2023 році стало відомо, що росіяни там планують створити завод зі збирання "Шахедів". Його мали розгорнути у так званій особливій економічній зоні промислово-виробничого типу "Алабуга" у Татарстані.

У ГУР підтвердили атаку по заводу

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив атаку по заводу зі збирання "Шахедів".

Водночас він зазначив, що для атаки дронами по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовували зброю іноземного виробництва. Правда, він не уточнив, чим же били по об'єктах ворога.

Правда, він не уточнив, чим же били по об'єктах ворога. Разом з тим Андрій Юсов наголосив, що галузь виробництва дронів "розвивається дуже динамічно".

Також представник ГУР МО зазначив, що одну зі споруд пошкодили самі росіяни своєю протиповітряною обороною.

В Інституті з вивчення війни проаналізували наслідки та значення перших ударів України по Татарстану. У звіті зауважили, що ці атаки свідчать про суттєвий прорив.