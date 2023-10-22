Удар по терміналу "Нової пошти": коли насправді пролунала сирена і скільки було вибухів

Уввечері 21 жовтня росіяни завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині, унаслідок чого загинуло шестеро людей. Стали відомі подробиці смертельного "прильоту".

Уввечері 21 жовтня окупанти обстріляли село Коротич, що на Харківщині. Вибухи були настільки потужними, що їх можна було почути у центрі самого Харкова, розповів в ефірі телемарафону речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Вибух був після сигналу тривоги

Один із працівників "Нової пошти" у коментарі журналістам заявив, що влучання у підприємство сталося до того, як залунала сирена. Євген Василенко спростував цю інформацію. За його словами, сирена спрацювала відразу.

Спочатку у месенджери прийшло повідомлення про ракетну загрозу для Харкова з боку Бєлгорода, а саме про виліт ракет С-300. І лише потім було чути вибух. Чути було навіть у центрі міста Харкова, зауважив речник ДСНС.

Раніше у "Новій пошті" зазначали, що у працівників, які перебували у приміщенні терміналу, не було шансів добігти до укриття, оскільки сирена запрацювала за секунди до удару.

На Харківщину летіли дві ракети С-300

Жителі Харкова повідомляли про те, що ввечері 21 жовтня чули два вибухи. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко підтвердив, що ворог атакував Харківщину двома ракетами.

Удар був ракетою С-300 з теритоії Бєлгородської області. Харків’яни чули два вибухи. Одна ракета влучила у будівлю підприємства, а іншу ракету правоохоронці наразі шукають –, ймовірніше, вона влучила десь неподалік у полі, оскільки вибухів було чути два,

– розповів представник прокуратури.

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