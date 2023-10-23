Удар по терміналу "Нової пошти": у якому стані зараз перебувають постраждалі

Російська армія ввечері 21 жовтня завдала удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом, внаслідок чого загинули й травмувалися цивільні. Наразі медики продовжують надавати допомогу постраждалим після російського обстрілу.

Наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом. Усі – чоловіки віком від 19 до 48 років.

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Що відомо про постраждалих

У Харківській обласній військовій адміністрації наголосили, що 7 постраждалих після атаки терміналу "Нової пошти" наразі перебувають у важкому стані. Крім того, 5 з цих людей наразі – в реанімації.

В ОВА також сказали, що стан двох поранених залишається вкрай важким, і вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Інші 9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеня тяжкості. Усім їм надається необхідна медична допомога.

Прокоментував ситуацію з постраждалими після удару по терміналу "Нової пошти" й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону. Він сказав, що лікарі фактично борються за життя травмованих осіб.

Він також сказав, що 9 людей мають середні й легкі ступені поранення, але все одно перебувають у медзакладах, бо травми досить важкі для самостійного лікування.

Як відбулася атака по терміналу "Нової пошти" під Харковом