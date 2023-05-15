Удар Росії по Тернополю: біля міста знайшли ворожу ракету Х-55, що не вибухнула

Російські окупанти атакували Тернопільську область, випустивши по цьому регіону крилаті ракети. Водночас одна з повітряних цілей приземлилась не розірвавшись. Її ліквідують у безпечному місці.

Увечері 13 травня та у ніч проти наступного дня ворог обстрілював Тернопільщину, внаслідок чого спалахнув, зокрема, склад з товарами різних підприємств. Згодом під час брифінгу начальник головного управління ДСНС області Віктор Маслей розповів про російську ракету, яка не розірвалась, – інформує 24 Канал.

До теми Помста Україні за Євробачення: все, що відомо про чергову цинічну атаку ворога

"Місцевих попередять"

За словами Маслея, йдеться саме про ракету Х-55. Її знешкодять у відповідному місці, аби не наражати на небезпеку життя людей.

Наші піротехніки задіяні у знешкодженні ракети типу Х-55. Ця ракета впала на території нашої області, але не розірвалася. Тому її необхідно вивезти в спеціальне місце і знешкодити. Місцеве населення ми попередимо про такі роботи додатково,

– заявив він.

Окрім того, глава ДСНС Тернопільщини додав, що рятувальники дві доби ліквідовували пожежі, що спалахнули через ракетні удари по регіону. До цього було залучено також вогнеборців із сусідніх міст.

Обстріл Тернопільщини: головне

Загальна площа займання становила близько 50 тисяч метрів квадратних. Аби загасити тління і запобігти травмуванню пожежників через загрозу обвалу даху, застосували спеціального пожежного робота.

Власне, влучили росіяни у цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Йдеться про склади релігійної організації з гуманітарною допомогою та склад з товарами з різних підприємств.

До теми Ми їх знайдемо, – представники Тернопільської ОВА про людей, що знімали прильоти у місті