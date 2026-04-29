Чорний дим піднімається в небо: в Пермському краї бідкаються на атаку дронів

Неспокійним виявився ранок для жителів Пермі. Місто атакували дрони, після чого воно опинилося в обіймах густого диму.

Вранці у Пермському краї оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Місцеві жителі повідомляли, що БпЛА прямують у напрямку НПЗ.

Що відомо про атаку на Перм?

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на регіон. Він написав, що на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі був приліт ворожого безпілотника.

За його словами, працівників евакуювали. Постраждалих немає.

Махонін визнав, що на об'єкті сталося займання. "На місці працюють оперативні та екстрені служби", – додав чиновник.

Місцеві писали, що в районі Башкултаєва можна побачити величезну кількість машин швидкої та пожежної.

Довідка: Башкултаєво – невелике село неподалік міста Пермі. Навколо нього розташовані промислові й логістичні об'єкти.

У мережі тим часом поширюють кадри масштабної пожежі та задимлення на місці прильоту дрона. Спершу моніторингові канали зазначали, що під ударом перебував НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Пізніше з'явилася інформація, що насправді "перепало" об'єкту "Транснефті".

Судячи з аналізу фото, горить ЛПДС "Пермь" – вузлова станція системи "Транснефті", що відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.

Через об'єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури Росії. Далі сировина заходить у загальну систему транспортування і може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.

Наслідки атаки на нафтовому об'єкті біля Пермі

Отакий вигляд має Перм об 11-ій годині ранку

Російські НПЗ тепер палають щодня

Уночі 29 квітня дрони долетіли до Орська – міста в Оренбурзькій області. Ймовірно, безпілотники націлилися на НПЗ. У районі, де розташований нафтопереробний завод, помітили задимлення.

Орський НПЗ є ключовим промисловим об'єктом у регіоні, що виробляє широкий спектр нафтопродуктів.

Тим часом продовжує горіти і псувати повітря росіянам НПЗ у Туапсе. Цей завод тричі зазнавав атаки дронів за квітень. Остання припала на 28 квітня.

26 квітня БпЛА уразили Ярославський НПЗ, розташований за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Цей завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, пальне для реактивних двигунів тощо. Він входить до 5 найбільших НПЗ Росії за обсягами первинної переробки.