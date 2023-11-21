Летіли ракети й "Шахеди": все, що відомо про нічну атаку України 21 листопада

Російські загарбники вночі 21 листопада вчергове атакували Україну з повітря. Так, цього разу росіяни застосували як ударні безпілотники типу "Шахед", так і ракети різного типу.

Зрештою по ворожих об'єктах працювала українська протиповітряна оборона. Все, що відомо про нічну атаку по Україні 21 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки годин лунала повітряна тривога

Повітряні сили 20 листопада о 20 годині 14 хвилин оголосили тривогу у Дніпропетровській області через застосування Росією ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Далі тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях, зазначивши, що безпілотники рухаються на Північ.

Близько 21 години "Шахеди" помітили й у Харківській області, а також попереджали про рух безпілотників у напрямку Харківської та Полтавської областей. Зрештою сигнали повітряної тривоги лунали у 7 областях України.



Повітряна тривога 20 листопада / Скриншот 24 Каналу

Далі вектор повітряних тривог почав зміщуватися північніше. Так, сирени близько 22 години пролунали у Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях. Також Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у Сумській та Чернігівській областях.

Близько 23 години тривогу оголошували й у Чернівецькій та Тернопільській областях. Вже о 12 годині ночі 21 листопада тривоги пролунали у Київській та Івано-Франківській областях.

Близько 0 годин 24 хвилини у Хмельницькій області пролунали вибухи. Тоді начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що працювали сили ППО і закликав не покидати укриттів до відбою.

Попереджали про дрони-камікадзе Повітряні сили також і жителів Рівненської та Волинської областей. Близько 1 години 24 хвилини тривога знову пролунала у Харківській області, де попередили про ракетну небезпеку.

Зрештою о 2 годині 43 хвилини пролунав відбій повітряної тривоги по всіх областях України.

Скільки дронів-камікадзе і ракет вдалося збити

У Повітряних силах розповіли, що росіяни атакували з району міста Приморсько-Ахтарськ в Росії 10 ударними БпЛА типу "Шахед". Також загарбники випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкою.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 ворожих безпілотників "Шахед" та одну крилату ракету "Іскандер-К",

– повідомили українські військові.

За словами ПС, вночі працювали підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація й зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, речник командування Повітряних сил в ефірі телемарафону зазначив, що треба уточнювати, який саме "Іскандер" вдалося збити. Він додав, що "Іскандер-К" – це крилата ракета, не балістична, а збили її на Сході України.

Рідко вдається збивати такі ракети. Хоч вони й крилаті, але небезпека від них серйозна. Бо запускають з наземних установок. Вони летять доволі невелику дистанцію з місця пуску до місця влучання. Саме тому й становлять таку небезпеку,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Додав, що реагування на таку ракету має бути швидшим. Наприклад, з моря ракети летять довше, тож є можливість їх зустріти, підготуватися до цього.

Які наслідки атаки дронами-камікадзе по Україні

У Волинській обласній військовій адміністрації розповіли, що, за інформацією військових, у регіоні було знищено безпілотники типу "Шахед". В ОВА наголосили, що обійшлося без постраждалих, а ситуація повністю контролюється.

Працювала протиповітряна оборона й у Хмельницькій області. Там також збили ворожі "Шахеди". Водночас в Хмельницькій ОВА наголосили, що інформації стосовно потерпілих, травмованих та руйнувань не надходила.

За інформацією Офісу Президента, також ворог застосував 3 дрони-камікадзе по Чернігівській області, ще кілька безпілотників по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Які наслідки ракетних ударів по Україні

У Нацполіції розповіли, що близько 23 години 30 хвилин дві ракети влучили по території лікарні у місті Селидове. Внаслідок цього було пошкоджено 2 будівлі медзакладу, а 6 цивільних людей зазнали поранення.

Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають,

– сказали правоохоронці.

Далі поліцейські зазначили, що за кілька хвилин окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті на території області. Через обстріл один працівник підприємства загинув.

"Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею", – мовиться у дописі Нацполіції.

Гірників із-під землі визволили рятувальники та правоохоронці. Наразі всі шахтарі перебувають у безпеці, а їхнім життям нічого не загрожує.

У Селидівській міській військовій адміністрації розповіли, що під час нічної атаки під ударом опинилася Селидівська центральна міська лікарня, 3 будівлі значно пошкоджені.

Внаслідок обстрілу постраждало 7 хворих, усі вони перебувають в задовільному стані, всім надано необхідну медичну допомогу.

Росіяни обстріляли Селидівську лікарню / Фото Селидівської МВА

Начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко повідомив, що ракети С-300 влучили по території ВП "Шахта "Котляревська"". Внаслідок атаки загинув чоловік 1960 року народження – Віктор Кужель, який був жителем міста Новогродівка.



Росіяни обстріляли шахту "Котляревська" / Фото Олександра Шевченка

"Це гірник, який під час атаки був на чергуванні та перебував в цеху ремонту забійного обладнання", – сказав Шевченко.



Внаслідок обстрілу шахти "Котляревська" загинув чоловік / Фото Олександра Шевченка

Він також розповів, що в результаті обстрілу пошкоджено 7 будівель на території шахти, 14 легкових автомобілів, 5 автобусів та лінії електропередач у місті.