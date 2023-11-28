Атакували дронами й ракетами: росіяни обстріляли Україну вночі й вранці

Російські загарбники 28 листопада вчергове обстріляли Україну з повітря. Окупанти пускали по нашій державі свої дрони та ракети.

Водночас по ворожих об'єктах відпрацювала українська протиповітряна оборона. Усього вдалося знищити 2 повітряних об'єкти російської армії.

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Українська ППО відпрацювала по ворожих об'єктах

У Повітряних силах зазначили, що вночі 28 листопада 2023 року, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу "Шахед", а під ранок, на півдні – розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, військові розповіли, що вночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9 години окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою.

За попередніми даними, це могла бути ракета типу "Іскандер-М". У Повітряних силах підкреслили, що про наслідки та постраждалих повідомить місцева військова адміністрація.

Згодом у Силах оборони Півдня України розповіли, що безпілотник "Орлан-10" знищили на території Херсонської області. Крім того, військові також показали, як знищують російський повітряний об'єкт.

Як знищили "Орлан-10" / Відео Сил оборони Півдня України

На кадрах можна побачити, як російський літальний апарат вибухає після того, як по ньому відпрацювала ППО. У небі ж від безпілотника лишився лише сіра хмара диму.

Відпрацював по цьому повітряному об'єкту підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

У Повітряних силах висловилися щодо атаки України