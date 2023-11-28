Атакували дронами й ракетами: росіяни обстріляли Україну вночі й вранці
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники 28 листопада вчергове обстріляли Україну з повітря. Окупанти пускали по нашій державі свої дрони та ракети.
Водночас по ворожих об'єктах відпрацювала українська протиповітряна оборона. Усього вдалося знищити 2 повітряних об'єкти російської армії.
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Українська ППО відпрацювала по ворожих об'єктах
У Повітряних силах зазначили, що вночі 28 листопада 2023 року, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу "Шахед", а під ранок, на півдні – розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Крім того, військові розповіли, що вночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9 години окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою.
За попередніми даними, це могла бути ракета типу "Іскандер-М". У Повітряних силах підкреслили, що про наслідки та постраждалих повідомить місцева військова адміністрація.
Згодом у Силах оборони Півдня України розповіли, що безпілотник "Орлан-10" знищили на території Херсонської області. Крім того, військові також показали, як знищують російський повітряний об'єкт.
Як знищили "Орлан-10" / Відео Сил оборони Півдня України
На кадрах можна побачити, як російський літальний апарат вибухає після того, як по ньому відпрацювала ППО. У небі ж від безпілотника лишився лише сіра хмара диму.
Відпрацював по цьому повітряному об'єкту підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".
У Повітряних силах висловилися щодо атаки України
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що в ніч 28 листопада ворог здивував своєю тактикою щодо дронової атаки нашої держави. Так, цього разу росіяни випустили лише 1 "Шахед".
- Ігнат зауважив, що мета ворога не лише в тому, аби завдати удару в конкретний об'єкт. За його словами, для окупантів важливо подивитись як на тому чи іншому маршруті працюватиме протиповітряна оборона.
- Речник Повітряних сил також зазначив, що росіяни налагоджують власне виробництво "Шахедів". Зокрема, вони можуть виготовляти певні компоненти, а інші запчастини окупантам постачає Іран.