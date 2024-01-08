Найбільших пошкоджень зазнав бізнес: Хмельницька ОВА розповіла подробиці про наслідки обстрілу

Зранку 8 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема окупанти атакували й Хмельницьку область. На жаль, там є загиблі.

Під час брифінгу мер Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що внаслідок ранкового обстрілу найбільше пошкоджень зазнав місцевий бізнес.

Дивіться також Окупанти били по будинках і торгових центрах: кадри наслідків масованої атаки 8 січня

Ворог завдав удару по інфраструктурі

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін сказав, що передусім окупанти завдали удару по об'єктах інфраструктури області. На місцях виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. На жаль, 2 людини загинули. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження.

Також через обстріл пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

На місцях працюють комісії

За словами Симчишина, в житлових будинках працюють комісії, які визначають ступінь пошкодження. У житлових будинках вибито скло у 12 вікнах.

Найбільше пошкоджень зазнав бізнес – у підприємців вигоріли склади, є пошкоджена продукція.

Були незначні пошкодження вікон в кількох будинках: багатоквартирних та індивідуальних, і в кількох промислових об’єктах. Ми не обліковували пошкодження окремо будинків. Ми рахували вікна. Десь в одному будинку в загальному марші в під’їзді, десь балкончик, десь вікно у квартирі. Є частина об’єктів приватного бізнесу, які постраждали більше. Є вигорання складів, пошкодження продукції,

– сказав він.

В одному з навчальних закладів теж вибило шибки. Його директор Василь Селізар розповів, що їхні сусіди (цк приватна фірма) надали училищу безплатно поліетиленову плівку, щоб затулити вікна. Згодом навчальний заклад її замінить, у них є запас скла.

Тим часом поблизу місця обстрілу загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста встановили намет для співробітників ДСНС та всіх місцевих.

У наметі – чай, обігрів, також можна отримати домедичну допомогу. Поки звернень не було. Зараз наші волонтери обійдуть прилеглі будинки й з'ясуємо, чи потрібно людям якась додаткова допомога,

– командир загону швидкого реагування Дмитро.

У Хмельницькій області ліквідовують наслідки обстрілу: фото Суспільне