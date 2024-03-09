Пізно ввечері й вночі росіяни вдарили "Шахедами": в яких областях лунали вибухи
Російські загарбники ввечері й вночі 8 березня запускали по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Загроза була у низці областей нашої держави.
Крім того, у кількох областях, під час повітряної тривоги, лунали потужні вибухи. Де саме українці могли чути гучні звуки під час російської атаки "Шахедами" – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Де в Україні чули вибухи під час атаки "Шахедами"
Перші вибухи пролунали о 19 годині 19 хвилин 8 березня у Дніпропетровській області. Місцеві ЗМІ писали, що, попередньо, це була робота нашої протиповітряної оборони по ворожих об'єктах у небі.
Близько 20 години 38 хвилин, як повідомляли моніторингові телеграм-канали, гучні звуки також чули й жителі Сумської області. Там також оголошували повітряну тривогу через загрози "Шахедів".
Далі вибухи пролунали у Чернігівській області приблизно о 21 годині 42 хвилини, писали моніторингові телеграм-канали. Тоді повідомляли, що працює українська ППО по російсько-іранських безпілотниках "Шахед".
Також вибухи о 23 годині 08 хвилин чули у передмісті Кривого Рогу, про що писали кореспонденти Суспільного. Перед цим Повітряні сили попереджали, що неподалік міста перебував російський ударний дрон-камікадзе типу "Шахед".
Крім того, о 23 годині 14 хвилин гучні звуки чули у Полтавській області. Вибухи сталися через 2 хвилини після оголошення повітряної тривоги в області.
Скільки "Шахедів" збили сили ППО
- Генштаб ЗСУ зранку 9 березня розповіли про роботу сил протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе типу "Шахед". Наші захисники змогли збити більшість запущених безпілотних літальних апаратів окупантів.
- У звіті мовиться, що ввечері 8 березня росіяни запустили 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші військові змогли збити 12 із них. Свої безпілотники окупанти запускали з району мису Чауда в анексованому Криму та міста Приморсько-Ахтарська у Росії.
- Крім того, Повітряні сили повідомили, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною 12 "Шахедів" знищено у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.