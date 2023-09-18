У Повітряних силах показали успішну роботу ППО вночі: ефектне відео

18 вересня 2023, 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

Микола Олещук

У ніч проти 18 вересня Росія вкотре атакувала Україну ракетами і дронами-камікадзе. Повітряні сили показали потужну роботу по ворожих цілях.

Робота наших захисників вночі була дуже успішною. Інформація по знищених ворожих цілях буде пізніше.

До теми ППО працювала цілу ніч, – Гуменюк розповіла деталі останнього масованого удару

Успішна робота ППО вночі

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як цієї ночі один комплекс збив три повітряні цілі.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня. Третя теж була,
– написав командувач ПС ЗСУ.

Попередньо відомо, що на відео працював комплекс IRIS-T.

Як 18 вересня збивали ворожі цілі: дивіться відео

Атака України 18 вересня: все, що відомо

  • Росія вночі 18 вересня знову запускала по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети повітряного базування.
  • Наталія Гуменюк розповіла, що ворог не вперше використовує таку тактику, коли ракети постійно змінюють напрямок руху.
  • За словами Гуменюк, мета України під час цих атак – захист. Саме тому наша країна максимально ефективно виконує бойову роботу, щоб протидіяти ворогу. Проте росіяни кидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів. Зокрема, ракети, дрони.
  • Як виявилось, Росія запустила по Україні декілька хвиль ударних дронів, які випускала зі східного узбережжя Азову та з Криму. Вони були спрямовані на південь Одеської області, зокрема – напрямок Дунаю, а також по Миколаївській області. Своєю чергою ракети вже працювали в інших регіонах.
  • Сергій Лисак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети.

Автор: Софія Ропан