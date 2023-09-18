У Повітряних силах показали успішну роботу ППО вночі: ефектне відео
18 вересня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Микола Олещук
У ніч проти 18 вересня Росія вкотре атакувала Україну ракетами і дронами-камікадзе. Повітряні сили показали потужну роботу по ворожих цілях.
Робота наших захисників вночі була дуже успішною. Інформація по знищених ворожих цілях буде пізніше.
До теми ППО працювала цілу ніч, – Гуменюк розповіла деталі останнього масованого удару
Успішна робота ППО вночі
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як цієї ночі один комплекс збив три повітряні цілі.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня. Третя теж була,
– написав командувач ПС ЗСУ.
Попередньо відомо, що на відео працював комплекс IRIS-T.
Як 18 вересня збивали ворожі цілі: дивіться відео
Атака України 18 вересня: все, що відомо
- Росія вночі 18 вересня знову запускала по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети повітряного базування.
- Наталія Гуменюк розповіла, що ворог не вперше використовує таку тактику, коли ракети постійно змінюють напрямок руху.
- За словами Гуменюк, мета України під час цих атак – захист. Саме тому наша країна максимально ефективно виконує бойову роботу, щоб протидіяти ворогу. Проте росіяни кидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів. Зокрема, ракети, дрони.
- Як виявилось, Росія запустила по Україні декілька хвиль ударних дронів, які випускала зі східного узбережжя Азову та з Криму. Вони були спрямовані на південь Одеської області, зокрема – напрямок Дунаю, а також по Миколаївській області. Своєю чергою ракети вже працювали в інших регіонах.
- Сергій Лисак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети.