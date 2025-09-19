На столі – масштабні угоди про дрони та зброю, Україна зробила пропозиції США, – Зеленський
- Україна запропонувала США масштабні угоди про дрони та закупівлю зброї.
- Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій для того, щоб Росія погодилася на дипломатію.
Президент Зеленський відреагував на атаку Росії у ніч на 19 вересня. На тлі цього він повідомив, що Україна зробила деякі пропозиції США.
Зокрема, на столі є масштабні угоди про дрони та зброю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський?
Володимир Зеленський зауважив, що Росія продовжує бити по цивільних попри те, що весь світ, і передусім США, закликають до миру.
Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки,
– написав Зеленський.
Він додав, що на столі є масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала США.
Президент наголосив, що потрібні рішучі дії, аби Росія зрештою погодилася на дипломатію, а також подякував усім, хто допомагає боротися за мир в Україні.
Що відомо про нічну атаку?
Вночі Україну атакували 86 російських БпЛА. 71 із них було знешкоджено на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
Під ударом була Донеччина, Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. Триває ліквідація наслідків. Атаки були на інфраструктуру. На жаль, у Павлограді на Дніпропетровщині є двоє поранених.
Тим часом у Києві є проблеми з оплатою квитків у швидкісному трамваї та фунікулері, пошкоджено телекомунікаційну мережу.