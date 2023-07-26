Окупанти застосовують різні види озброєння, – Ігнат про масштабну атаку на Україну
Ракетний терор з боку окупантів триває. У Повітряних силах розповіли, як рухалися повітряні цілі під час вечірньої атаки 26 липня, а також пояснили, чому ворог вирішив завдати удару саме в цей час доби.
Власне, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону прокоментував цей ракетний обстріл, – інформує 24 Канал. За його словами, загарбники застосували різні типи озброєння.
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Що відомо про атаку
Як зазначив спікер, спершу було зафіксовано у небі винищувачі МіГ-31К окупантів та згодом – високошвидкісні цілі. Можливо, це були "Кинджали", а разом з ними – ще й балістичні ракети.
Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Київській та Кіровоградській областях.
Таким чином противник застосовує різні типи озброєння. Основне, що ми знаємо, ракети були запущені з Каспію.
Отже, рухалися повітряні цілі так:
- залетіли з південного сходу, окупованих територій;
- спершу прямували на Харківщину, потім змінили курс на Дніпро;
- після цього ракети полетіли у бік Кропивницького, що на Кіровоградщини;
- згодом був зафіксований їхній рух на перехресті Вінницької, Миколаївської та Одеської областей;
- через деякий час загроза з'явилася для Тернопільщини та Львівщини;
- однак у повітряному просторі Львівської області повітряні цілі окупантів розвернулись на 180 градусів;
- врешті-решт удар був спрямований по Хмельниччині.
На думку Ігната, загарбники вирішили завдати удару по нашій державі саме ввечері 26 липня, оскільки в цей час відбувалася Рада Україна – НАТО.
Противник завжди на такі символічні дати й заходи робить такі провокації.
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Зазначимо наостанок, що, як припускали моніторингові канали та констатував Ігнат, метою цього ракетного удару була, зокрема, авіабаза в місті Старокостянтинів, що у Хмельницькій області. Як відомо, там базується наша авіація.
Власне, жителі цього регіону, як зазначають ЗМІ, чули вибухи щонайменше чотири рази.