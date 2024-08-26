Зеленський ухвалив рішення провести аудит роботи ППО і РЕБ в регіонах після атаки Росії

Росія у понеділок, 26 серпня, здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення провести аудит роботи ППО і РЕБ в регіонах після цього обстрілу.

Про це стало відомо за результатами Ставки, яку провели у понеділок увечері. На зустрічі заслухали доповіді командувача Повітряних сил Олещука, міністра внутрішніх справ Клименка, міністра енергетики Галущенка, голови правління "Укренерго" Кудрицького та головкома Сирського.

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На Ставці проаналізували роботу ППО

Президент розповів, що на Ставці присутні обговорили роботу ППО та інших підрозділів під час російської атаки 26 серпня.

Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення,

– повідомив Володимир Зеленський.

Додамо, що Повітряні сили зафіксували усього 236 засобів повітряного нападу, які росіяни запустили по українських населених пунктах.

Українська ППО збила 201 повітряну ціль, а саме 102 ракети та 99 ударних БпЛа:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛа "Шахед-131/136".

Ще декілька БпЛа було локаційно втрачено на території України, а 2 – перетнули білоруський кордон.