Під час атаки 2 ракети прямували на Львів, але зникли з радарів

У ніч проти 26 травня Росія здійснила масовану атаку по Україні: бомбардувальники Ту-95МС запускали крилаті ракети, ворог атакував "Шахедами" та "Кинджалом". Ракети прямували на Львівщину.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв про рух ракет на область. Водночас згодом написав, що ракети "зникли з радарів".

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"Львів увага. Дві ракети в напрямку нашої області!" – написав о 4:12 Андрй Садовий.

Також про ракети попереджав і начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ракети у повітряному просторі Львівської області", – зазначив керівник ОВА.

Відомо, що узв'язку із цим Збройні сили Польщі піднімали у повітря свої літаки: "через ракетну атаку Росії по Україні: задля безпеки повітряного простору їхньої держави".

Ракети зникли з радарів

При цьому о 4:21 мер Львова повідомив, що загроза атаки для області минула. За його словами, ракети зникли з радарів. Він також подякував військовим Повітряних сил за їх роботу.

"Ракети зникли з радарів. Дякуємо тим, хто захищає небо", – написав Садовий.

Повітряні сили також писали про рух ракет на Івано-Франківськ, та згодом повідомили, що ракети знову змінили курс, повернули і вдарили по Старокостянтинову.

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