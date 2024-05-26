Під час атаки 2 ракети прямували на Львів, але зникли з радарів
У ніч проти 26 травня Росія здійснила масовану атаку по Україні: бомбардувальники Ту-95МС запускали крилаті ракети, ворог атакував "Шахедами" та "Кинджалом". Ракети прямували на Львівщину.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв про рух ракет на область. Водночас згодом написав, що ракети "зникли з радарів".
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"Львів увага. Дві ракети в напрямку нашої області!" – написав о 4:12 Андрй Садовий.
Також про ракети попереджав і начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Ракети у повітряному просторі Львівської області", – зазначив керівник ОВА.
Відомо, що узв'язку із цим Збройні сили Польщі піднімали у повітря свої літаки: "через ракетну атаку Росії по Україні: задля безпеки повітряного простору їхньої держави".
Ракети зникли з радарів
При цьому о 4:21 мер Львова повідомив, що загроза атаки для області минула. За його словами, ракети зникли з радарів. Він також подякував військовим Повітряних сил за їх роботу.
"Ракети зникли з радарів. Дякуємо тим, хто захищає небо", – написав Садовий.
Повітряні сили також писали про рух ракет на Івано-Франківськ, та згодом повідомили, що ракети знову змінили курс, повернули і вдарили по Старокостянтинову.
Масована атака: головне
- Перші крилаті ракети зайшли у межі України близько 3:30 ранку на Чернігівщині й попрямували через Київщину та Житомирщину на захід.
- Ворог срямував ракети у бік Старокостянтинова, де розташована база української авіації.
- Вибухи лунали у Хмельницькій області. А на Вінничині є влучання в житловий будинок.