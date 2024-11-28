У росіян є ресурс на комбіновані масовані атаки до кінця зими, – Коваленко

Зранку 28 листопада Росія вкотре здійснює комбінований обстріл України. У ворога є ресурс на такі атаки до кінця зими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленко.

Дивіться також Росія атакує Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети

Ворог має ресурс на комбіновані масовані атаки до кінця зими

Андрій Коваленко повідомив що ворожі сили здійснюють черговий комбінований обстріл України. Він попроств жителів країни перебувати в безпечних місцях.

У росіян є ресурс на такі атаки до кінця зими. Стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Україна ж також б‘є, буде бити і відбиватися,

– написав керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, що з самого ранку 28 листопада у кількох регіонах України пролунали вибухи. Зокрема їх чули в Кропивницькому. Одеська область стала ще одним з епіцентрів атаки крилатими ракетами "Калібр" під ранок 28 листопада. Там також було гучно.

Зокрема, вибухи чули в Рівному, у місті зникло світло. Гучно було і в Луцьку.