Багато жертв і постраждалих, знищена пам'ятка ЮНЕСКО: усе, що відомо про нічну атаку на Україну

Росія продовжує атакувати мирні міста України ракетами та дронами. Зокрема, у ніч на 29 жовтня під ударом опинилися Київ, Кривий Ріг та Харків.

Внаслідок російських ударів є багато жертв та постраждалих. 24 Канал розповідає про наслідки атаки на Україну у ніч на 29 жовтня.

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Скільки російських БпЛА ліквідувала ППО

У Повітряних силах повідомили, що станом на 09:00 було збито 26 російських БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, ще один – повернувся у Росію. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,

– написали в Повітряних силах.

Які наслідки атаки на Кривий Ріг

Пізно ввечері 28 жовтня Росія здійснила ракетний обстріл Кривого Рогу. Унаслідок атаки майже повністю зруйновано триповерховий будинок, пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також медичний заклад, школу, гаражі, комерційні об'єкти, магазини та офісні приміщення. Внаслідок пошкодження газопроводу виникла пожежа, яку вдалося загасити до 01:30 29 жовтня.

Після обстрілу два будинки все ще залишаються без газопостачання. Пошуково-рятувальні роботи завершено, але комунальні служби продовжують усувати наслідки удару.

З триповерхового будинку врятували п'ятьох осіб. Постраждало 14 осіб, із яких десять перебувають у лікарнях. Їхній стан середньої тяжкості, але один чоловік перебуває у важкому стані через серйозні травми й наразі у реанімації, де лікарі докладають максимум зусиль для стабілізації його стану.

На жаль, внаслідок атаки є жертва: 39-річний чоловік зазнав критичних поранень, включно з відкритою черепно-мозковою травмою. Попри всі старання медиків, його врятувати не вдалося.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото Дніпропетровська ОВА

Які наслідки атаки на Харків

Уночі 28 жовтня росіяни завдали удару по центру Харкова, зокрема, внаслідок атаки постраждала будівля Держпрому – пам'ятка ЮНЕСКО та символ міста. Для атаки окупанти використали авіабомбу ФАБ-500, внаслідок чого постраждали дев'ять людей.

Понівечена будівля Держпрому / Фото Володимира Зеленського

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що о 02:51 російськими війська було завдано ще одного удару по Харкову. На цей раз окупанти атакували ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Російські війська поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. В результаті атаки було вщент зруйновано 1 будинок, ще 19 – пошкоджено. Внаслідок атаки загинули 4 людини, рятувальники декілька годин шукали їх тіла під завалами.

Наслідки атаки на Харків: дивіться відео

Реакція Зеленського на обстріли Харкова та Кривого Рогу

Володимир Зеленський наголосив, що російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

Зеленський зазначив, що кожен жест прихильності до Путіна лише посилює його впевненість у безкарності за воєнні злочини. Замість спроб умиротворення, міжнародна спільнота має демонструвати рішучість, щоб змусити його до миру.

За словами президента, умиротворення агресора лише підсилює його апетити, тоді як ізоляція й посилення тиску можуть зупинити терор.

Які наслідки атаки "Шахедів" на Київ

Начальник КМВА Сергій Попов повідомив, що це вже 18 повітряна атака російських військових на Київ з початку жовтня, і наголосив, що інтенсивність обстрілів по мирному місту не зменшується. Повітряну тривогу оголошували двічі, а загалом вона тривала понад 4 години.

Попко зазначив, що безпілотники наближалися до Києва з різних напрямків, але сили протиповітряної оборони вчасно виявили та знешкодили їх.

Він також розповів, що у Солом'янському районі через розгерметизацію газової труби на фасаді дев'ятиповерхового житлового будинку сталося займання магазину. Крім того, загорілися три припарковані автомобілі, але пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися п’ятеро осіб, одна з них госпіталізована.

Водночас у Святошинському районі уламки дронів вибили вікна в триповерховій адміністративній будівлі. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Наслідки атаки на Київ / Фото КМВА