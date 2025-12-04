Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росіяни атакували дронами Одесу: постраждали 7 людей, в місті є руйнування

Які результати роботи ППО?

Росія звечора 3 грудня спрямувала по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 138 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інші. Повітряні цілі ворог запускав із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ в Росії, а також з Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.

За даними військових, українська ППО збила або подавили 114 ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкоджували дрони на півночі, півдні та сході країни. Протей є й наслідки атаки.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях,

– додали в ПС ЗСУ.

У Повітряних силах зазначили, що ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

