Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Які результати роботи ППО?
Росія звечора 3 грудня спрямувала по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 138 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інші. Повітряні цілі ворог запускав із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ в Росії, а також з Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.
За даними військових, українська ППО збила або подавили 114 ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкоджували дрони на півночі, півдні та сході країни. Протей є й наслідки атаки.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях,
– додали в ПС ЗСУ.
У Повітряних силах зазначили, що ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Які міста атакувала Росія нещодавно?
Уночі дрони вдарили по Одесі. Там поранено людей, пошкоджено адмінбудівлю та енергетичну інфраструктуру. На енергооб'єкті спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.
У Кривому Розі увечері 3 грудня "Іскандер-М" поцілив в адмінбудівлю. Внаслідок обстрілу пошкоджено також сусідні багатоповерхівки. Відомо про травмованих, пожежу та вибиті шибки.
Балістика також вдарила по Слобідському району Харкова. Інформація про постраждалих не надходила.