Вибухи у Старокостянтинові, робота ППО на Київщині: хронологія 835 дня війни
Росія вже третій рік продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Водночас наші воїни продовжують давати ворогу гідну відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 835 днів. Про головні події за добу – читайте на 24 Каналі.
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Протягом всієї ночі проти 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. На щастя, обійшлось без постраждалих. Станом на 5:50 ліквідація наслідків пожежі тривала. Всі оперативні служби працюють. Російські дрони-камікадзе, серед іншого, атакували Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, куди ворог постійно намагається поцілити бодай чимось. Після цього туди ж спрямували й крилаті ракети – вони летіли двома групами, але їх не було дуже багато. До 04:30, за інформацією моніторів, Старокостянтинів відбився. Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську. Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.
На Київщині працювала ППО
У Старокостянтинові пролунали вибухи
Атака дронів на Луганськ
Протягом всієї ночі проти 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Станом на 5:50 ліквідація наслідків пожежі тривала. Всі оперативні служби працюють.
Російські дрони-камікадзе, серед іншого, атакували Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, куди ворог постійно намагається поцілити бодай чимось. Після цього туди ж спрямували й крилаті ракети – вони летіли двома групами, але їх не було дуже багато. До 04:30, за інформацією моніторів, Старокостянтинів відбився.
Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську.
Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.