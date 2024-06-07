Вибухи у Старокостянтинові, робота ППО на Київщині: хронологія 835 дня війни

Росія вже третій рік продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Водночас наші воїни продовжують давати ворогу гідну відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 835 днів. Про головні події за добу – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Нова Антанта і відкриття нового "Другого фронту": чому зустріч у Нормандії може стати історичною