Як ракети та дрони летіли під час атаки по Україні: у мережі показали приблизні маршрути
26 серпня 2024, 15:05Читать новость на русском
Росія знову завдала комбінованого масованого удару по Україні. На додачу до десятків "Шахедів", якими ворог почав атакувати уночі, російські літаки та кораблі запустили ракети.
Пуски ракет було зафіксовано практично по всіх регіонах України. У низці міст пролунали вибухи, внаслідок чого є потерпілі та загиблі. У телеграм-каналах викладають попередні маршрути ракет.
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Маршрут ворожих цілей під час сьогоднішньої масової атаки виглядав орієнтовно так:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів".
Головне про наслідки
- 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі.
- Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему.