"Нє імеющіє аналогов" ракети вже не ті: Ігнат припустив, що на якість впливають санкції

Під час комбінованої атаки по Україні 13 січня окупанти запускали різні типи ракет, зокрема, й "Кинджали". Однак, хвалені Путіним "не імеющіє аналогов" ракети стають дедалі гіршими.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Також припустив, що на якість негативно впливають антиросійські санкції, передає 24 Канал.

Дізнайтеся більше "Кинджали" летять бозна-куди: у Повітряних силах натякнули, що в Росії проблеми з ракетами

"Є певні аспекти, які на це вказують"

Під час атака 13 січня оборонці неба збили 8 ракет. Решта, зауважив Ігнат, було або просто подавлено, або не долетіли тощо.

Російські ракети уже не ті, що були вчора, як-то кажуть. Вони вже мають гіршу якість. Можливо, вже санкції впливають. Інформація не є 100%, але є певні аспекти, які на це вказують,

– підкреслив речник.

Також відзначив активну протидію Сил оборони, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби. Наголосив, вчорашній день показує те, що відсоток російських цілей, які не долетіли, доволі-таки високий.

Окупанти запустили 6 "Кинджалів"

У суботу росіяни запустили з Міг-31К шість "Кинджалів". Після ворожої атаки Юрій Ігнат зауважив, що половина цих ракет точно не досягли своїх цілей.

У Повітряних силах натякнули, що в росіян серйозні проблеми. Зазначили: "Нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди!".

Водночас наголосили, що це зовсім не означає, що "Кинджали" не становлять загрози, а скоріше навпаки. Тож не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

Владімір Путін не одноразово вихвалявся ракетами "Кинджал". Зокрема, називав їх гіперзвуковими та заявляв: "Авіаційно-ракетний комплекс "Кинджал" унікальний: йому аналогів у світі немає".

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни Росія вже випустила по Україні 73 ці аеробалістичні ракети. Так, 7 січня Ігнат повідомляв про загалом 63 "Кинджали", ще 10 ракет ворог запустив 8 та 13 січня (4 і 6 відповідно).

За словами речника, з травня 2023 року, коли Україна вперше отримала Patriot, наші захисники вже збили 25 "Кинджалів".