Атака "Шахедом" і ракетами, дружину Буданова отруїли: хронологія 643 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 643 добу. Наші захисники продовжують контрнаступ для деокупації рідної землі. Вночі російські загарбники вкотре атакували "Шахедами".
Про наслідки ворожої атаки, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора й ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.
Дивіться також Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту
Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Росія завдала 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах та вчергове атакувала Україну ударним БпЛА, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Окупанти зруйнували та пошкодили приватні житлові будинки та іншу цивільна інфраструктура. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках Сили оборони відбили атаки противника. Українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 ворожих ЗРК. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів ППО, 9 артилерійських засобів та станцію РЕБ окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли український прапор на пункті пропуску "Бударки" на кордоні з Росією. Вони зайшли на територію автомобільного пункту пропуску на Харківщині та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу. Про це повідомляє ДПСУ. Ввечері близько 18:45 на межі Дніпропетровської та Запорізької областей були помічені ворожі безпілотники. Також близько 19:26 ударні БпЛА бачили на Миколаївщині та Херсонщині. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух "Шахедів" у північно-західному напрямку. Близько 12:30 російські загарбники обстріляли з РСЗВ місто Середина-Буда Сумської області. В результаті 2 жінки загинули на місці. 7-річну дівчинку ушпиталили, однак вона померла у лікарні. Також двоє чоловіків зазнали поранень. Крім цього відомо, що Росія зруйнувала щонайменше 5 приватних будинків. Як пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко, наша держава не братиме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, бо там буде присутня російська делегація на чолі з Сєргєєм Лавровим. Через це захід, який проходитиме 30 листопада та 1 грудня у місті Скоп'є у Північній Македонії, також проігнорують Латвія, Естонія та Литва. Росія о 10:50 завдала авіаційного удару по місту Торецьк. Окупанти атакували територію шахти "Торецька" та поцілили по одній з майстерень. В результаті 4 жінки віком 35, 43, 52 та 54 років опинилися під завалами. Співробітники ДСНС їх врятували, Після чого поранених майстринь ушпиталили. Фінляндія повністю закриє кордони з Росією на 2 тижні. Зараз працює лише один пункт пропуску. Його закриють у ніч з 29 на 30 листопада. Закриття кордонів триватиме до 13 грудня. СБУ повідомила про підозру російському генералу Сергію Кобилашу у порушенні звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Він є командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил Росії. За версією слідства, цей окупант віддав наказ літаку Ту-95МС запустити дві ракети Х-101 по Умані 28 квітня. Тоді загинули 23 людини, серед яких 6 дітей. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі 24 Каналу заявив, що інформація про загадкову загибель 6 російських солдатів у тимчасово окупованому місті не відповідає дійсності. За його словами, це або робота ІПСО, або спроба росіян виявити керівників спротиву на тимчасово окупованих територіях. В районі перехрестя автошляху "Дергачі – Золочів" водій Subaru Forester наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf, та кинув їх помирати. В результаті один військовослужбовець загинув на місці, а інший так і не прийшов до тями та помер у лікарні через кілька днів. Смертельна аварія сталася ще 22 листопада, однак нещодавно правоохоронцям вдалося знайти та затримати винуватця ДТП. Про це повідомляє поліція Харківщини. Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу заявив, що інформація про отруєння Маріанни Буданової відповідає дійсності. Дружина голови української військової розвідки Кирила Буданова була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується, та перебуває у задовільному стані. Повітряні сили повідомили: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К". У Дудчанах поранення зазнала 64-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також ворог атакував Берислав. Внаслідок скидання вибухівки на цивільну автівку постраждав 48-річний чоловік. Потерпілих доставили до медзакладів. У Силах оборони Півдня повідомили, що упродовж доби противник завдав авіаційного удару з застосуванням керованої ракети повітряного базування Х-59. Ворог намагався уразити важливу інфраструктуру в Кривому Розі. Критичних руйнувань та втрат немає. З БпЛА різних модифікацій ворог здійснив скид 15 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини. За даними ЗМІ, в Одеській області серед жертв внаслідок негоди може бути військовослужбовець. Вдень 27 листопада на трасі Одеса – Кучурган, біля села Степове, знайшли автомобіль ВАЗ, у якому виявили тіло військовослужбовця. Верховна Рада підписала оновлений Меморандум з Європейським парламентом. У документі мовиться про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії між Європарламентом та Верховною Радою. Руслан Стефанчук назвав підписаний документ "історичним". За його словами, цей Меморандум окреслив рамки співпраці Верховної Ради з Європарламентом. Сьогодні окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджень зазнали приватні та п'ятиповерхові житлові будинки, лінії електропередач. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Ігор Клименко повідомив, що рятувальники обстежили пошкоджений будинок, а поліцейські вже фіксують черговий злочин Росії. Внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік, двоє жінок, яким 65 та 63 роки, зазнали поранення та в стані середньої тяжкості шпиталізовані. У НАТО тривають обговорення стосовно кандидатури нового генерального секретаря. Вже є очевидний фаворит, який з великою ймовірністю стане наступником Єнса Столтенберга. За інформацією ЗМІ, йдеться про Марка Рютте. Наразі він обіймає посаду прем'єр-міністра Нідерландів. Джерела "РБК-Україна" у спецслужбах зазначили, що у Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все добре. Маріанна Буданова потребує нагляду лікарів, втім, загрози життю немає. Про це NV повідомили джерела у ГУР. Постраждала лікується в Україні. За однією з версій, її могли отруїти через їжу. Російські військові вночі намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області. Ворожий "Шахед" вдалося знешкодити. Однак, його уламки пошкодили будинок і вибили вікна. Серед ночі російська армія вдарила по оселі літнього подружжя. Поцілили у спальню, в якій ночували чоловік з дружиною. Постраждав 71-річний херсонець. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доставили до лікарні. На жаль, чоловік помер. Енергоатом і МАГАТЕ заявили, що окупанти обстрілюють артилерією та ракетами з позицій на окупованій ЗАЕС або неподалік від неї. Характерні звуки чули експерти МАГАТЕ, які працюють на станції. Дружину начальника ГУР МО Маріанну Буданову отруїли важкими металами, через що її довелося ушпиталити у лікарню. Однак вона – не єдина, хто постраждав. Журналісти УП з посиланням на власні джерела у ГУР МО наголосили, що симптоми отруєння також помітили й у кількох працівників розвідки. У Росії не можуть визначитись з цілями у війні проти України, вважають аналітики ISW. Саме тому у Кремлі почали говорити про ймовірність переговорів та пауз у війні. Лавров істерично заволав, мовляв, Захід намагається "заморозити" війну в Україні, щоб виграти час і переозброїти ЗСУ для майбутніх атак. У поліції Харківщини повідомили, що, попередньо, керованою авіабомбою росіяни завдали удар по селищі Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання між будинками. Пошкоджені фасади, вікна та прибудинкова територія. З артилерії та мінометів окупанти обстрілювали села Стариця та Тихе Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення немає. ЗМІ повідомляють про вибухи на Одещині. Напередодні Повітряні сили попереджали, що в напрямку Одеси прямує ракета. У Маріуполі після шторму на пляжі Піщаний зафіксували підвищений рівень радіаційного фону. Проте окупанти заявили, що нібито він є "безпечним". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що радіаційний фон підвищений у 15,5 раза. Наголосив, що у місті справжній екоцид. У Повітряних силах повідомили, що вранці окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою, імовірно, "Іскандер-М". Ситуація біля Авдіївки абсолютно контрольована, ЗСУ стійко тримають оборону відбиваючи штурми ворога. Цілі росіян не змінились, але досягти їх противник не може. Про це повідомив офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка. Сергій Цехоцький наголосив, що Авдіївський коксохім наразі контролює командування Збройних сил України. Вночі 28 листопада окупанти вирішили кардинально змінити тактику. Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил. Юрій Ігнат зауважив, що "Шахед" був лише один. Його збили. Також вранці знищили безпілотник "Орлан-10". Мета ворога не лише в тому, аби завдати удару по конкретному об'єкту. Для окупантів важливо подивитися, як на тому чи іншому маршруті працюватиме протиповітряна оборона. Зокрема, де саме та якими засобами знищуватимуть повітряні цілі. Під ворожим вогнем минулої доби були 5 населених пунктів Донецької області. Зокрема: Курахове (територія ТЕС); Сіверськ (житловий сектор); Авдіївка (житловий сектор); Торецьк (відділення поліції); селище Очеретине (житловий сектор). Пошкоджено 6 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), ЛЕП, 2 броньованих автомобілі, адмінбудівлю. Окупанти завдали 64 удари по 15 містах та селах Запорізької області. Цивільні не постраждали. Ворог атакував безпілотниками Залізничне й Малі Щербаки, обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малу Токмачку. По території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів завдав 60 артударів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі жінка перебуває у лікарні. Про це повідомив "Бабель" з посиланням на власні джерела у ГУР МО. У Чорному морі вирував шторм, який спричинив чимало лиха. Однак російські окупанти тримають напоготові ракетоносії "Калібрів". Два з них є підводними човнами. Очільник ОВА повідомив, що о 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Тип уточнюється, попередньо, це одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер". За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну людину, яка зазнала легкого поранення. Окрім того, від вибухової хвилі пошкоджено магазин, розташованих поряд із місцем удару. Нардепу від партії "За майбутнє" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак з альтернативою застави – 40 мільйонів гривень. Сергія Лабазюка підозрюють у спробі підкупу Кубракова та Наєма. Вранці в окупованому Токмаку на Запоріжжі зникло світло. Опісля пролунали вибухи. Лефортівський суд Москви продовжив до кінця січня термін арешту журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Окупанти звинуватили його у "шпигунстві". У ДСНС Миколаївської області повідомили, що внаслідок російських обстрілів Очаків та берегової лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Виникла пожежа адмінбудівлі бази відпочинку. Рятувальники ліквідували займання на площі 12 квадратних метрів. Поранених та загиблих немає. В ОК "Північ" повідомили, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 2 обстріли (6 вибухів) з різних видів озброєння. У Запоріжжі пролунав сильний вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Очільник МВС Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок негоди зросла до 10. 23 людини постраждали, серед них є діти. Позиційні бої в лісництві не припиняються. Окупанти вчергове не можуть виконати наказів свого командування щодо взяття цієї території під контроль. Захисники стримують і постійно нищать там противника. Ворог не має успіху поблизу Стельмахівки, де знов активізувався, зазначив очільник ОВА. Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 – 2026 роки. Витрати окупантів на армію досягли рекорду з часів СРСР. Так, згідно з документом, наступного року Кремль вперше з радянських часів планує направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Лише за один рік на "національну оборону" Росія витратить 10,775 трильйона рублів. Цікаво, що це аж на 70% більше, ніж у 2023-му – 6,8 трильйона. Близько 23:30 ворог завдав удару по селищі Ківшарівка Куп'янського району, попередньо, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджені фасади будинків, вікна та прибудинкова територія. Без постраждалих. Упродовж доби окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. До речі, на Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 3 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки. Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська (з РСЗВ) та Краснопільська (з мінометів) громади. Кім повідомив, що 27 листопада о 13:52 та 18:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. О 19:57 та сьогодні вранці внаслідок російських обстрілів по місті Очаків і береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждалих немає. О 00:08 ворожі обстріли фіксувалися по Дмитрівці Куцурубської громади. Теж без постраждалих. Начальник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу ворог здійснив 48 обстрілів, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По Херсону агресор випустив 15 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Одна людина зазнала поранення. Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Били з артилерії по тамтешнім селам. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань. В ССО повідомили, що на Південному напрямку українські захисники знищили ворожу САУ 2С3 "Акація". Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Усі деталі зараз встановлюються. У Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 "Shahed-136/131". Ворожий дрон знищено. У Хмельницькій ОВА розповіли, що під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку. На щастя, минулося без пожежі та травмованих. Цієї ночі росіяни вкотре обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом були житлові квартали у центральній частині міста. Внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості зазнав чоловік 1952 року народження. Його ушпиталили. Шторм у Чорному морі впливає на бойові дії в Україні. Зокрема, на темп військових дій уздовж лінії фронту. Втім, не припинив військову діяльність повністю, зазначили аналітики ISW. Відбій тривоги на Хмельниччині. Відбій на Тернопільщині. Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, всі "Шахеди" збили. Триває дорозвідка. "У Хмельницькому районі чутно вибухи. Працюють сили ППО", – повыдомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Повітряні сили повідомили, що ціллю ворога знову є Старокостянтинів на Хмельниччині. Саме туди рухаються безпілотники. Тривога поширилась на Тернопільську область. Про загрозу повідомили в ОВА. Відбій на Вінниччині, а перед тим на Херсонщині. Тривога дійшла і до Хмельницької області. Туди з Вінницької дістались "Шахеди". Група "Шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний. Волонтерку та дружину військового Алю Ширшину у ніч проти 27 листопада затримали київські поліціянти. Причина – порушення нею комендантської години. Жінка затрималася через негоду. "Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав, чи її чоловік у тилу служить, і казав, що випише повістку їй самій, бо, за його словами, "жінки теж мають воювати", – написав журналіст Азад Сафаров. Відбій у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загроза залишається на Миколаївщині та Херсонщині, де фіксують "Шахеди". Повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Перша група "Шахедів" у Миколаївській області та летить курсом на Захід. Моніторингові канали сповістили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Відтак, локаційно все чисто. Повітряні сили написали: "Увагу! Ракета у напрямку Кривого Рогу!". На дорогах годинами були заблоковані люди через снігові замети. Навіть рятувальникам доводилося рятувати своїх колег. Віталій Кім розповів, що заметів дістали понад 140 машин. Якщо говорити про врятованих людей, то йдеться про 374, серед яких близько 40 – діти. Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що Палата представників може схвалити надання додаткових коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. І що зробить це до різдвяних свят. Втім, у Джонсона є умова. Йдеться про зміни у політиці безпеки кордонів США. Цього вимагають республіканці. Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що Україна має західні системи ППО у багатьох регіонах України. Він також закликав не говорити, що лише Київ посилює свою протиповітряну оборону. "Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений – 24 Канал) – само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, – і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу", – підкреслив Ігнат.
Прапор України замайорів на кордоні з Росією
Росія знову атакувала Україну "Шахедами"
Росія вбила дитину та 2 дорослих на Сумщині
Україна не братиме участь у засіданні ОБСЄ через Росію
Росія атакувала Торецьк
Фінляндія готується до повного закриття кордонів з Росією
Російському генералу Кобилашу повідомили про підозру
Андрющенко спростував фейк про ліквідацію 6 росіян в Маріуполі
На Харківщині водій збив двох військових та кинув їх помирати
У ГУР офіційно підтвердили отруєння дружини Буданова
По всій Україні оголосили тривогу
Росія продовжує атакувати населені пункти Херсонщини
У Кривому Розі ворог намагався уразити важливу інфраструктуру
На Одещині внаслідок негоди міг загинути військовий, – ЗМІ
Верховна Рада підписала важливий документ з Європарламентом
Обстріл житлового будинку у Нікополі
Західні ЗМІ назвали головного кандидата на пост генсека НАТО
Чи постраждав Кирило Буданов
В якому стані дружина Буданова після отруєння
Росіяни намагалися атакувати Старокостянтинів
Постраждалий внаслідок російського обстрілу херсонець загинув
Росіяни використовують ЗАЕС як вогневу позицію
Постраждали ще кілька співробітників ГУР
У Маріуполі на пляжі рекордно зріс рівень радіації
Запоріжжя росіяни атакували балістикою
Наступ росіян на Авдіївку: у ЗСУ відповіли, хто контролює коксохім
Донеччина – під ворожим вогнем
Обстріли Запорізької області
Дружину Буданова отруїли, – ЗМІ
Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі: є поранений
Суд відправив в СІЗО нардепа Лабазюка
Через негоду в Україні зросла кількість загиблих
Яка ситуація на Луганщині
Путін затвердив бюджет: витрати на армію досягли рекорду з часів СРСР
Обстріли Харківщини
Обстріл Сумщини
Обстріли Херсонщини
Сили оборони ліквідували ще понад 800 окупантів
Вночі росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Вночі Росія завдала авіаційного удару по Україні
На Хмельниччині уламки "Шахеда" впали на дах будинку
Окупанти знову обстріляли Херсон: є поранений
Як шторм впливає на військові дії
Волонтерка та дружина військового поскаржилася на поліцейських у Києві
Кім розповів про негоду на Миколаївщині
Спікер Джонсон назвав умову схвалення допомоги Україні від США
Західні системи ППО захищають не лише Київ
Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Росія завдала 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах та вчергове атакувала Україну ударним БпЛА, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Окупанти зруйнували та пошкодили приватні житлові будинки та іншу цивільна інфраструктура.
На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках Сили оборони відбили атаки противника. Українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 ворожих ЗРК. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів ППО, 9 артилерійських засобів та станцію РЕБ окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли український прапор на пункті пропуску "Бударки" на кордоні з Росією. Вони зайшли на територію автомобільного пункту пропуску на Харківщині та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу. Про це повідомляє ДПСУ.
Ввечері близько 18:45 на межі Дніпропетровської та Запорізької областей були помічені ворожі безпілотники. Також близько 19:26 ударні БпЛА бачили на Миколаївщині та Херсонщині. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух "Шахедів" у північно-західному напрямку.
Близько 12:30 російські загарбники обстріляли з РСЗВ місто Середина-Буда Сумської області. В результаті 2 жінки загинули на місці. 7-річну дівчинку ушпиталили, однак вона померла у лікарні. Також двоє чоловіків зазнали поранень. Крім цього відомо, що Росія зруйнувала щонайменше 5 приватних будинків.
Як пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко, наша держава не братиме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, бо там буде присутня російська делегація на чолі з Сєргєєм Лавровим. Через це захід, який проходитиме 30 листопада та 1 грудня у місті Скоп'є у Північній Македонії, також проігнорують Латвія, Естонія та Литва.
Росія о 10:50 завдала авіаційного удару по місту Торецьк. Окупанти атакували територію шахти "Торецька" та поцілили по одній з майстерень. В результаті 4 жінки віком 35, 43, 52 та 54 років опинилися під завалами. Співробітники ДСНС їх врятували, Після чого поранених майстринь ушпиталили.
Фінляндія повністю закриє кордони з Росією на 2 тижні. Зараз працює лише один пункт пропуску. Його закриють у ніч з 29 на 30 листопада. Закриття кордонів триватиме до 13 грудня.
СБУ повідомила про підозру російському генералу Сергію Кобилашу у порушенні звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Він є командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил Росії. За версією слідства, цей окупант віддав наказ літаку Ту-95МС запустити дві ракети Х-101 по Умані 28 квітня. Тоді загинули 23 людини, серед яких 6 дітей.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі 24 Каналу заявив, що інформація про загадкову загибель 6 російських солдатів у тимчасово окупованому місті не відповідає дійсності. За його словами, це або робота ІПСО, або спроба росіян виявити керівників спротиву на тимчасово окупованих територіях.
В районі перехрестя автошляху "Дергачі – Золочів" водій Subaru Forester наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf, та кинув їх помирати. В результаті один військовослужбовець загинув на місці, а інший так і не прийшов до тями та помер у лікарні через кілька днів. Смертельна аварія сталася ще 22 листопада, однак нещодавно правоохоронцям вдалося знайти та затримати винуватця ДТП. Про це повідомляє поліція Харківщини.
Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу заявив, що інформація про отруєння Маріанни Буданової відповідає дійсності. Дружина голови української військової розвідки Кирила Буданова була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується, та перебуває у задовільному стані.
Повітряні сили повідомили: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К".
У Дудчанах поранення зазнала 64-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також ворог атакував Берислав. Внаслідок скидання вибухівки на цивільну автівку постраждав 48-річний чоловік. Потерпілих доставили до медзакладів.
У Силах оборони Півдня повідомили, що упродовж доби противник завдав авіаційного удару з застосуванням керованої ракети повітряного базування Х-59. Ворог намагався уразити важливу інфраструктуру в Кривому Розі. Критичних руйнувань та втрат немає.
З БпЛА різних модифікацій ворог здійснив скид 15 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини.
За даними ЗМІ, в Одеській області серед жертв внаслідок негоди може бути військовослужбовець. Вдень 27 листопада на трасі Одеса – Кучурган, біля села Степове, знайшли автомобіль ВАЗ, у якому виявили тіло військовослужбовця.
Верховна Рада підписала оновлений Меморандум з Європейським парламентом. У документі мовиться про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії між Європарламентом та Верховною Радою.
Руслан Стефанчук назвав підписаний документ "історичним". За його словами, цей Меморандум окреслив рамки співпраці Верховної Ради з Європарламентом.
Сьогодні окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджень зазнали приватні та п'ятиповерхові житлові будинки, лінії електропередач. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Ігор Клименко повідомив, що рятувальники обстежили пошкоджений будинок, а поліцейські вже фіксують черговий злочин Росії.
Внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік, двоє жінок, яким 65 та 63 роки, зазнали поранення та в стані середньої тяжкості шпиталізовані.
У НАТО тривають обговорення стосовно кандидатури нового генерального секретаря. Вже є очевидний фаворит, який з великою ймовірністю стане наступником Єнса Столтенберга.
За інформацією ЗМІ, йдеться про Марка Рютте. Наразі він обіймає посаду прем'єр-міністра Нідерландів.
Джерела "РБК-Україна" у спецслужбах зазначили, що у Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все добре.
Маріанна Буданова потребує нагляду лікарів, втім, загрози життю немає. Про це NV повідомили джерела у ГУР.
Постраждала лікується в Україні. За однією з версій, її могли отруїти через їжу.
Російські військові вночі намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області. Ворожий "Шахед" вдалося знешкодити. Однак, його уламки пошкодили будинок і вибили вікна.
Серед ночі російська армія вдарила по оселі літнього подружжя. Поцілили у спальню, в якій ночували чоловік з дружиною.
Постраждав 71-річний херсонець. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доставили до лікарні. На жаль, чоловік помер.
Енергоатом і МАГАТЕ заявили, що окупанти обстрілюють артилерією та ракетами з позицій на окупованій ЗАЕС або неподалік від неї. Характерні звуки чули експерти МАГАТЕ, які працюють на станції.
Дружину начальника ГУР МО Маріанну Буданову отруїли важкими металами, через що її довелося ушпиталити у лікарню. Однак вона – не єдина, хто постраждав.
Журналісти УП з посиланням на власні джерела у ГУР МО наголосили, що симптоми отруєння також помітили й у кількох працівників розвідки.
У Росії не можуть визначитись з цілями у війні проти України, вважають аналітики ISW. Саме тому у Кремлі почали говорити про ймовірність переговорів та пауз у війні.
Лавров істерично заволав, мовляв, Захід намагається "заморозити" війну в Україні, щоб виграти час і переозброїти ЗСУ для майбутніх атак.
У поліції Харківщини повідомили, що, попередньо, керованою авіабомбою росіяни завдали удар по селищі Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання між будинками. Пошкоджені фасади, вікна та прибудинкова територія.
З артилерії та мінометів окупанти обстрілювали села Стариця та Тихе Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення немає.
ЗМІ повідомляють про вибухи на Одещині. Напередодні Повітряні сили попереджали, що в напрямку Одеси прямує ракета.
У Маріуполі після шторму на пляжі Піщаний зафіксували підвищений рівень радіаційного фону. Проте окупанти заявили, що нібито він є "безпечним".
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що радіаційний фон підвищений у 15,5 раза. Наголосив, що у місті справжній екоцид.
У Повітряних силах повідомили, що вранці окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою, імовірно, "Іскандер-М".
Ситуація біля Авдіївки абсолютно контрольована, ЗСУ стійко тримають оборону відбиваючи штурми ворога. Цілі росіян не змінились, але досягти їх противник не може.
Про це повідомив офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка. Сергій Цехоцький наголосив, що Авдіївський коксохім наразі контролює командування Збройних сил України.
Вночі 28 листопада окупанти вирішили кардинально змінити тактику. Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил. Юрій Ігнат зауважив, що "Шахед" був лише один. Його збили. Також вранці знищили безпілотник "Орлан-10".
Мета ворога не лише в тому, аби завдати удару по конкретному об'єкту. Для окупантів важливо подивитися, як на тому чи іншому маршруті працюватиме протиповітряна оборона. Зокрема, де саме та якими засобами знищуватимуть повітряні цілі.
Під ворожим вогнем минулої доби були 5 населених пунктів Донецької області. Зокрема: Курахове (територія ТЕС); Сіверськ (житловий сектор); Авдіївка (житловий сектор); Торецьк (відділення поліції); селище Очеретине (житловий сектор).
Пошкоджено 6 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), ЛЕП, 2 броньованих автомобілі, адмінбудівлю.
Окупанти завдали 64 удари по 15 містах та селах Запорізької області. Цивільні не постраждали.
Ворог атакував безпілотниками Залізничне й Малі Щербаки, обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малу Токмачку.
По території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів завдав 60 артударів.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі жінка перебуває у лікарні. Про це повідомив "Бабель" з посиланням на власні джерела у ГУР МО.
У Чорному морі вирував шторм, який спричинив чимало лиха. Однак російські окупанти тримають напоготові ракетоносії "Калібрів". Два з них є підводними човнами.
Очільник ОВА повідомив, що о 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Тип уточнюється, попередньо, це одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер".
За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну людину, яка зазнала легкого поранення. Окрім того, від вибухової хвилі пошкоджено магазин, розташованих поряд із місцем удару.
Нардепу від партії "За майбутнє" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак з альтернативою застави – 40 мільйонів гривень. Сергія Лабазюка підозрюють у спробі підкупу Кубракова та Наєма.
Вранці в окупованому Токмаку на Запоріжжі зникло світло. Опісля пролунали вибухи.
Лефортівський суд Москви продовжив до кінця січня термін арешту журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Окупанти звинуватили його у "шпигунстві".
У ДСНС Миколаївської області повідомили, що внаслідок російських обстрілів Очаків та берегової лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.
Виникла пожежа адмінбудівлі бази відпочинку. Рятувальники ліквідували займання на площі 12 квадратних метрів. Поранених та загиблих немає.
В ОК "Північ" повідомили, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 2 обстріли (6 вибухів) з різних видів озброєння.
У Запоріжжі пролунав сильний вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Очільник МВС Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок негоди зросла до 10. 23 людини постраждали, серед них є діти.
Позиційні бої в лісництві не припиняються. Окупанти вчергове не можуть виконати наказів свого командування щодо взяття цієї території під контроль. Захисники стримують і постійно нищать там противника.
Ворог не має успіху поблизу Стельмахівки, де знов активізувався, зазначив очільник ОВА.
Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 – 2026 роки. Витрати окупантів на армію досягли рекорду з часів СРСР.
Так, згідно з документом, наступного року Кремль вперше з радянських часів планує направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.
Лише за один рік на "національну оборону" Росія витратить 10,775 трильйона рублів. Цікаво, що це аж на 70% більше, ніж у 2023-му – 6,8 трильйона.
Близько 23:30 ворог завдав удару по селищі Ківшарівка Куп'янського району, попередньо, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджені фасади будинків, вікна та прибудинкова територія. Без постраждалих.
Упродовж доби окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. До речі, на Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 3 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки.
Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська (з РСЗВ) та Краснопільська (з мінометів) громади.
Кім повідомив, що 27 листопада о 13:52 та 18:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
О 19:57 та сьогодні вранці внаслідок російських обстрілів по місті Очаків і береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждалих немає.
О 00:08 ворожі обстріли фіксувалися по Дмитрівці Куцурубської громади. Теж без постраждалих.
Начальник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу ворог здійснив 48 обстрілів, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По Херсону агресор випустив 15 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Одна людина зазнала поранення.
Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Били з артилерії по тамтешнім селам. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
В ССО повідомили, що на Південному напрямку українські захисники знищили ворожу САУ 2С3 "Акація".
Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Усі деталі зараз встановлюються.
У Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 "Shahed-136/131". Ворожий дрон знищено.
У Хмельницькій ОВА розповіли, що під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку. На щастя, минулося без пожежі та травмованих.
Цієї ночі росіяни вкотре обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом були житлові квартали у центральній частині міста.
Внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості зазнав чоловік 1952 року народження. Його ушпиталили.
Шторм у Чорному морі впливає на бойові дії в Україні. Зокрема, на темп військових дій уздовж лінії фронту. Втім, не припинив військову діяльність повністю, зазначили аналітики ISW.
Відбій тривоги на Хмельниччині.
Відбій на Тернопільщині.
Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, всі "Шахеди" збили. Триває дорозвідка.
"У Хмельницькому районі чутно вибухи. Працюють сили ППО", – повыдомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Повітряні сили повідомили, що ціллю ворога знову є Старокостянтинів на Хмельниччині. Саме туди рухаються безпілотники.
Тривога поширилась на Тернопільську область. Про загрозу повідомили в ОВА.
Відбій на Вінниччині, а перед тим на Херсонщині.
Тривога дійшла і до Хмельницької області. Туди з Вінницької дістались "Шахеди".
Група "Шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний.
Волонтерку та дружину військового Алю Ширшину у ніч проти 27 листопада затримали київські поліціянти. Причина – порушення нею комендантської години. Жінка затрималася через негоду.
"Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав, чи її чоловік у тилу служить, і казав, що випише повістку їй самій, бо, за його словами, "жінки теж мають воювати", – написав журналіст Азад Сафаров.
Відбій у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загроза залишається на Миколаївщині та Херсонщині, де фіксують "Шахеди".
Повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.
Перша група "Шахедів" у Миколаївській області та летить курсом на Захід.
Моніторингові канали сповістили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Відтак, локаційно все чисто.
Повітряні сили написали: "Увагу! Ракета у напрямку Кривого Рогу!".
На дорогах годинами були заблоковані люди через снігові замети. Навіть рятувальникам доводилося рятувати своїх колег.
Віталій Кім розповів, що заметів дістали понад 140 машин. Якщо говорити про врятованих людей, то йдеться про 374, серед яких близько 40 – діти.
Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що Палата представників може схвалити надання додаткових коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. І що зробить це до різдвяних свят.
Втім, у Джонсона є умова. Йдеться про зміни у політиці безпеки кордонів США. Цього вимагають республіканці.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що Україна має західні системи ППО у багатьох регіонах України. Він також закликав не говорити, що лише Київ посилює свою протиповітряну оборону.
"Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений – 24 Канал) – само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, – і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу", – підкреслив Ігнат.