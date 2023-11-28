Атака "Шахедом" і ракетами, дружину Буданова отруїли: хронологія 643 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 643 добу. Наші захисники продовжують контрнаступ для деокупації рідної землі. Вночі російські загарбники вкотре атакували "Шахедами".

Про наслідки ворожої атаки, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора й ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.

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