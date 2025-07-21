Ракети заходять у повітряний простір України: головне про масовану атаку вночі

У ніч проти 21 липня росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Ворог використав, зокрема, ударні безпілотники та крилаті ракети.

Усе, що відомо про російську атаку ракетами та "Шахедами" в ніч на 21 липня, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Україну в ніч проти 21 липня?