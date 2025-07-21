Ракети заходять у повітряний простір України: головне про масовану атаку вночі
У ніч проти 21 липня росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Ворог використав, зокрема, ударні безпілотники та крилаті ракети.
Усе, що відомо про російську атаку ракетами та "Шахедами" в ніч на 21 липня, розповідає 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Україну в ніч проти 21 липня?
Ракета курсом на Очаків Миколаївської області. Триває атака безпілотників на Київ. Ракета на півдні Херсонської області. У Повітряних силах повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски ракет "Калібр". Борти Ту-95МС здійснили пусковий маневр. За словами фахівців OSINT, у разі підтвердження пусків ракет, можна очікувати їх у повітряному просторі України орієнтовно о 03:00 – 04:00. Попередньо здійснено пуск крилатих ракет Х-101/Х-55 з двох стратегічних бомбардувальників.
Ракета курсом на Очаків Миколаївської області.
Триває атака безпілотників на Київ.
Ракета на півдні Херсонської області.
У Повітряних силах повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски ракет "Калібр".
Борти Ту-95МС здійснили пусковий маневр. За словами фахівців OSINT, у разі підтвердження пусків ракет, можна очікувати їх у повітряному просторі України орієнтовно о 03:00 – 04:00.
Попередньо здійснено пуск крилатих ракет Х-101/Х-55 з двох стратегічних бомбардувальників.