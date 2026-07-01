Росія підняла у небо Ту-95МС: існує висока загроза нічного ракетного удару по Україні

Росія продовжує тероризувати обстрілами Україну. Стало відомо про можливий ракетний удар.
Моніторингові канали повідомили про зліт Ту-95 у Росії, передає 24 Канал.
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Що відомо про зліт Ту-95?
Станом на 23:30 зафіксовано виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". За попередньою інформацією, літаки взяли курс на південний схід у напрямку можливих пускових рубежів у Вологодській та Саратовській областях Росії.
Також повідомляється про зліт щонайменше 3 літаків Ту-160 з різних російських аеродромів. За попередньою інформацією, вильоти можуть бути бойовими, що створює загрозу нового масованого ракетного удару по території України.
За прогнозами, літаки можуть вийти в район пускових рубежів поблизу Енгельса орієнтовно між 01:30 та 02:00. Якщо пуски крилатих ракет відбудуться звідти, ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно між 02:10 та 03:40.
Також стратегічна авіація може здійснити пуски з району Каспійського моря. У такому разі літаки можуть перебувати на пускових рубежах між 03:00 та 04:00, а ракети можуть досягти України орієнтовно з 04:00 до 05:00.
Українців закликають уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил та сигналами повітряної тривоги, а у разі оголошення небезпеки негайно прямувати до укриттів.
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Монітори заздалегідь попереджали про небезпеку застосування російської стратегічної авіації для атаки по Україні.
За наявною інформацією, противник активізував підготовчі дії одразу на кількох напрямках. Частина бортів уже деякий час була споряджена ракетами та готова до бойового вильоту.
Нагадаємо, що ще 20 червня президент Зеленський закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги найближчими днями. Уже тоді він наголошував, що Росія підготувалася до нового масованого удару.
В естонській розвідці також зауважили, що тривале затишшя пов'язане саме із накопиченням сил росіянами перед обстрілом.