Працював під час повітряної тривоги: камери зняли момент прильоту у супермаркет в Умані

Росіяни ввечері 8 червня атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр". Ворог випустив дві з підводного човна у Чорному морі. Одна з них поцілила у супермаркет в Умані.

Згодом у мережу виклали відео з камер спостереження, передає 24 Канал. На записі можна побачити, що приліт стався о 20:14. На жаль, у цей момент у супермаркеті скуповувалися люди.

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Люди безтурботно здійснювали покупки

Ролик демонструє нам кілька миттєвостей до прильоту ракети та після нього. Спочатку можна побачити, як люди безтурботно ходять поміж рядів, обираючи собі продукти. В якийсь момент камеру трусить, на якусь миттєвість вибиває світло, а зі стелі все починає сипатися.

Момент влучання у маркет в Умані потрапив на відео: дивіться відео

Тоді ж серед покупців супермаркету почалася метушня. Люди намагалися якомога швидше вибратися з крамниці, розуміючи, що їм загрожує небезпека.

Під час повітряної тривоги усі заклади мають зачинятися, а люди повинні переходити до укриттів. Зауважимо, що на Черкащині сирени вили о 20:00, а це означає, що в цьому випадку сповіщення про можливу ракетну атаку проігнорували.

Звернімо увагу на те, що росіяни вчора ввечері дуже оперативно відзвітувалися по атаці Умані. Мовляв, вони поцілили у склад з боєкомплектом.

Дим здіймався над маркетом після атаки по ньому: дивіться відео

Ракетний удар по Умані: що відомо