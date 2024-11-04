Бункер вже підготував: що приховує Кадиров за новими погрозами Україні

Рамзан Кадиров після паузи знову з'явився в інформаційному просторі. Він зробив декілька гучних заяв щодо атаки БпЛА по Російському університету спецназу імені Путіна у Чечні, де нібито загинули українські полонені. Однак це має мало спільного з реальністю.

Також Рамзан Кадиров збирається відправити на фронт 84 тисячі "добровольців". На думку військового аналітика Яна Матвєєва, якою він поділився з 24 Каналом, якби це було правдою, так званий глава Чечні вже б давно перекинув кадирівців до Курської області, яку з серпня 2024 року росіяни та, зокрема бійці чеченського спецназу "Ахмат", не можуть звільнити.

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Символічна ціль

Атака безпілотників на будівлю Російського університету спецназу імені Владіміра Путіна в місті Гудермесі сталася вранці 29 жовтня. Проте Кадиров одразу не визнав, що це були українські БпЛА. Також він сказав, що нібито жертв та постраждалих внаслідок удару немає.

Скоріш за все це був саме український дрон, тим біль, що він влучив чітко по будівлі цього університету, який міг бути символічною ціллю,

– припустив військовий аналітик.

Судячи з відео із середини будівлі – воно не працює, його, імовірно, нещодавно побудували. Тому дрони не завдали серйозної шкоди.

Кадиров відреагував на удар дронами тим, що спочатку сказав, що помститься за нього і після того кадирівці не будуть брати в полон українських військових.

Потім він сказав, що українці буцімто писали йому, що "не треба з ними так жорстко вчиняти". Після цього Кадиров скасував свій наказ, продовжуючи розкручувати свою фантастичну історію,

– зауважив він.

Також з'ясувалось, що в Чечні на стратегічних об'єктах тримають українських військовополонених.

Зверніть увагу! Кадиров повідомив, що на території Російського університету спецназу, в будівлю якого влучив безпілотник, нібито перебували українські бранці. Внаслідок атаки БпЛА, вони, за його словами, загинули. Кадиров запевнив, що на кожному стратегічному об'єкті в Чечні утримуються 10 українських полонених.

Це теж повна маячня. Впевнений в цьому на 99%. Адже зазвичай українських полонених тримають у тюрмах, СІЗО, де умови не відповідають жодним нормам і де їх катують. Тому полонених не розвозять по об'єктах Кадирова,

– наголосив Ян Матвєєв.

Він намагається послати меседж Україні, мовляв, не потрібно атакувати об'єкти в Чечні, тому що там буцімто розміщені полонені з України. Кадиров розуміє, на думку військового оглядача, що наступного разу дрон може прилетіти в його палац чи машину.

Кадиров може і представляє себе героєм, але бункер для себе він напевно вже підготував,

– зазначив він.

Додамо, що експредставник чеченського батальйону Іслам Бєлокієв, який воює на боці України, пояснив слова Кадирова про утримання полонених в Чечні на стратегічних об'єктах. Глава Чечні у такий спосіб прагне захистити ці об'єкти від ударів українських дронів. А насправді, на думку Бєлокієва, в Чечні немає українських полонених – їх утримують в інших регіонах Росії.