Знаємо, до чого готується Росія, – Зеленський попередив про нову загрозу на тлі Великодня

У 2025 році станеться рідкісний збіг: і православні, і католики святкуватимуть Великдень в один день – 20 квітня. Президент Зеленський розкрив плани окупантів.

У зверненні до українців глава держави розповів, що, за даними нашої розвідки, ворог готує нові удари, передає 24 Канал.

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Загроза нових обстрілів

За словами Зеленського, "зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії".

Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється,

– сказав президент.

До слова, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія може здійснити атаку на українські міста на Великдень. Він уточнив, що вона може бути ще більш "жорсткою" за недавній обстріл Сум.

Будріс вважає, що такі дії окупантів можуть стати стимулом для мобілізації західного тиску на Росію і вплинути на прийняття рішень щодо санкцій та підтримки України.

Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що слова Будріса про можливу атаку Росії на Великдень є лише припущенням, а не офіційним попередженням. Водночас він закликав українців не нехтувати безпекою та залишатися пильними у святкові дні.