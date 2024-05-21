У Криворізькому районі збили 2 "Шахеди": через падіння уламків пошкоджені господарські будівлі

Вночі 21 травня російська армія знову запускала "Шахеди". Відомо, що вони залітали і в Дніпропетровську область.

Так, в Криворізькому районі вдалося збити ворожі ударні БпЛА. Деталі про ситуацію розповіли в Дніпропетровській обласній раді.

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"Мінуснули" 2 БпЛА

Вночі наші сили ППО збили 2 "Шахеди" у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба!,

– написав Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

Він зазначив, що вчора ввечері та цієї ночі ворог продовжив атакувати Нікопольщину. Він застосував дрони-камікадзе та артилерію по райцентру, Покровській та Мирівській громадам.

"В останніх двох пошкоджені 6 приватних осель, адмінбудівля, знищено господарську споруду, зачепило паркани й ворота, газогін та лінію електропередачі", – повідомив Лукашук.

Відомо, що, на щастя, люди не постраждали.

Пошкоджені будівлі / Фото Миколи Лукашука

Додамо, що зранку 21 травня ворог знову вдарив по Нікополю і Покровській громаді. Наслідки цих атак наразі уточнюються.

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