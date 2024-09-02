У Повітряних силах уточнили, куди саме били окупанти 2 вересня

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про ракетну атаку ворога 2 вересня. Військові зазначили, що окупанти знову скерували основний удар по столиці України.

У Київській міській військовій адміністрації розповідали, що над Києвом збили майже 20 крилатих та балістичних ракет і ударний безпілотник ворога. Уламки впали на території двох дитячих садочків.

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Що відомо про атаку ворога

Основний удар ракетами різних типів – балістичними ("Іскандер-М" або KN-23 – 24 Канал) і крилатими Х-101 – ворог спрямував по столиці. Характер цієї атаки нагадував удар по Києву 8 липня 2024 року, коли ціллю ворога стала дитяча лікарня "Охматдит". Тоді противник так само застосував ракети різних типів з різних напрямків саме по столиці,

– розповіли у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Проте там зазначили, що 2 вересня, порівняно з атакою по "Охматдиту":

удар був меншим за кількістю засобів повітряного нападу,

ППО забезпечила непоганий результат, майже всі ракети збили.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили людям, що навіть збиті ракети можуть завдавати серйозної шкоди та становлять загрозу життю та здоров'ю людей. Тож влада вкотре наголосила, що під час бойової роботи ППО варто йти в укриття.

Звісно, жодна ППО у світі не може показувати 100% результат, особливо при атаках "балістикою". На жаль, внаслідок ракетного удару цієї ночі також постраждали Суми та Харків – фактично прифронтові міста,

– заявили в Повітряних силах ЗСУ.

Також там пояснили, що нам треба посилюватися, нарощувати засоби протиповітряної оборони, здатні збивати ракети різних типів по всій території України.

Повітряні сили розповіли, скільки цілей вдалось збити

Військові Повітряних сил ЗСУ розповіли, що ворог вночі проти 2 вересня атакував Україну:

16 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей Росії;

14 крилатими ракетами Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;

4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії;

1 ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області;

23 ударними дронами Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарська.

Наші військові збили 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101, 20 ударних дронів Shahed-131/136.

Ракети та дрони збивали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.