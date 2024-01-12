Удар по хуситах був питанням часу: якої реакції можна очікувати від Росії

Хусити, які підконтрольні Ірану, упродовж кількох місяців блокують судноплавство у Червоному морі. Тому удар по цьому угрупованню був лише питанням часу.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що хусити вже давно "напрошувалися на ці удари".

До теми США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені: усе про гарячу ніч на Близькому Сході

Сполучені Штати та Велика Британія провели блискавичну операцію. Зараз потрібно стежити за розвитком подій.

Цей удар був лише питанням часу. Дуже дивно, що так довго на це йшли. Думаю, що поки все. Зараз провели операцію – тепер дивимося на результати. Побачимо, як ситуація надалі буде розгортатися,

– зауважив Попович.

Як Росія відреагує на удар по хуситах

Як наголосив Попович, звісно ж, Росія не "пройде повз" атаки по хуситах. Вони вже скликають засідання Радбезу ООН, де будуть скаржитися на цю ситуацію.

Вони скликали засідання Радбезу ООН, щоб висловити "глибоке занепокоєння терористичними бомбардуваннями єменських хуситів з боку США". Можливо, вони навіть будуть закликати до деескалації. А війна в Україні – це для них інше. От десь в такому дусі будуть розгортатися промови росіян в ООН,

– підкреслив Попович.

Удар по хуситах в Ємені: коротко

В ніч на 12 січня США, Велика Британія та союзники атакували військові об'єкти хуситів в Ємені. Більш ніж сотню ракет випустили на понад 60 цілей, які важливі для цих бойовиків. Для ударів використовували керовані бомби Paveway IV, крилаті ракети "Томагавк" тощо.

Відомо, що серед цілей були військові аеродроми та інші об'єкти. Зокрема військова база Кахлан у провінції Саада, авіабаза Аль-Дайламі, район аеропорту міста Ходейда на Червоному морі, аеропорт міста Таїз тощо.

Коаліція проти хуситів назвала цей удар "колективною самообороною". Її здійснили для захисту судноплавства у Червоному морі.