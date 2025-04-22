Наслідки могли бути страшнішими: деталі цинічної атаки по житловій забудові Запоріжжя

Росіяни вранці 22 квітня атакували КАБами та дронами Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертва та поранені, зокрема діти. Також через влучання в одному з районів міста виникла пожежа.

Російський КАБ поцілив в один зі щільно забудованих дев'ятиповерхівками районів міста, розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. Зараз на місті удару тривають роботи рятувальників та комунальників.

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КАБ прилетів у щільно забудований район

Вранці 22 квітня у Запоріжжі спочатку пролунала повітряна тривога щодо заходу російських дронів і одразу полетіли бомбардувальники.

Я чув цей вибух, але був в іншій частині міста. Зрозумів, що кудись прилетіло, а потім побачив стовб диму в тому місці,

– повідомив кореспондент.

Російська бомба прилетіла в щільно забудований житловий район міста, забудований дев'ятиповерхівками, також там є одна 16-поверхівка.

Внаслідок ворожої атаки загинула 69-річна жінка. На момент приїзду медиків вона зазнала важкого поранення. На жаль, її не вдалося її врятувати через дуже складні травми, які вона дістала.

Також через атаку, за попередніми даними, було поранено 4 людей. Серед них двоє дітей: хлопчик чотирьох років перебуває в стані середньої тяжкості, а 14-річний хлопець – у тяжкому стані, медики зараз борються за його життя.

Поруч з житловим районом, куди влучив російський КАБ розташований центральний продуктовий ринок Запоріжжя. А з іншого боку трамвайної колії – центральний речовий ринок.

Сьогодні, після понеділка, у вівторок, там завжди багатолюдно, ходять сотні людей. Можна тільки уявити, яке лихо наробила б ця бомба, якби влучила туди,

– наголосив кореспондент з Запоріжжя.

Зараз на місці вибухання тривають рятувальні роботи. Там все засипано уламками. У місті багато чорного диму через те, що згоріла вщент низка автомобілів.

Зрозуміло, що в дев'ятиповерхівках уламки могли залетіти в помешкання, пробити вікна, когось зачепити. Тому остаточної інформації щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що після 11:26 у Запоріжжі місцеві жителі почули потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що один КАБ влучив по інфраструктурному обʼєкту, другий по густонаселеному району і житловому будинку.

Також внаслідок атаки сталися значні руйнування – пошкоджено перші поверхи багатоповерхівки та палали автівки.