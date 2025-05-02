Росіяни масово атакують Запоріжжя: у міськраді відповіли, з чим пов'язане загострення
- 1 травня російські окупанти здійснили 589 ударів по Запорізькій області, зокрема масовану атаку безпілотниками по обласному центру.
- Пошкоджено понад 27 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, корпуси університету та локомотиворемонтний завод, постраждали 29 осіб, з них 6 госпіталізовано.
1 травня російські окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог не припиняє застосовувати ганебну тактику терору. Кількість обстрілів лише зростає, і залежно від погодних умов чи технічних можливостей, ця цифра щодня становить понад 400 – 500 атак.
Значну частину з них становлять запуски безпілотників різних видів і модифікацій. Особливе загострення ситуації пов'язане з тим, що росіяни "святкували" 1 травня, що стало додатковим приводом для активізації обстрілів. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук поділився з 24 Каналом наслідками атаки.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
Дмитро Кирильчук розповів, що за 1 травня зафіксовано наступну статистику.
- 349 атак здійснено безпілотниками.
- 17 авіаударів завдано по п'яти прифронтових населених пунктах.
- 9 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівку та Чарівне.
- 214 артилерійських обстрілів.
Щодо ситуації в Запоріжжі. Близько 22:00 було зафіксовано масовану атаку безпілотниками типу "Шахед". Було зрозуміло, що основною ціллю атаки є саме обласний центр. Загалом відбулося понад 20 запусків, частину з них було збито, однак зафіксовано щонайменше 10 влучань.
Постраждала винятково цивільна інфраструктура – житлова забудова, зокрема:
- Руйнувань зазнали понад 27 багатоповерхівок і близько 10 приватних будинків;
- Потрапляння у триповерхову будівлю, де рятувальники деблокували чоловіка і врятували ще трьох мешканців;
- Уражено корпуси та гуртожитки Національного університету – без постраждалих, але із серйозними руйнуваннями (вибиті вікна, пошкоджені дахи);
- Ураження отримав локомотиворемонтний завод Укрзалізниці, що обслуговував цивільну техніку.
Станом на зараз відомо про 29 постраждалих, з них: 6 госпіталізовані, зокрема 2 у важкому стані, 4 – середньої тяжкості. Інші отримали допомогу амбулаторно.
На щастя, інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилася,
– наголосив депутат Запорізької міської ради.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки – працюють рятувальні служби, комунальні підрозділи та влада. Остаточна кількість руйнувань ще підраховується.