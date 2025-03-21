Наслідки атаки на Запоріжжя: голова ОВА показав моторошне відео
- 21 березня російські війська атакували Запоріжжя, спричинивши руйнування.
- Відомо про загибель щонайменше однієї людини та п'ятьох постраждалих, з яких троє у важкому стані.
Росія атакувала Запоріжжя ввечері 21 березня. Іван Федоров показав відео наслідків удару.
Відомо про смерть щонайменше однієї людини внаслідок російського удару по місту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.
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Що відомо про наслідки удару по Запоріжжю
Увечері 21 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього є руйнування, виникло 3 пожежі.
Відомо про щонайменше 5 постраждалих, серед яких троє перебувають у важкому стані.
Одна людина загинула під завалами. Її дістали рятувальники, служби продовжують рятувальну операцію.
Росія завдала удару по Запоріжжю: дивіться відео
Нагадаємо, під атакою цього ж дня опинилася й столиця. У Києві чули вибухи, працювали системи ППО.
Гучно було і у Дніпрі. О 20:44 у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ підтвердили роботу ППО, про негативні наслідки атаки поки не повідомлялося.