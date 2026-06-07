Росіяни тероризують Запоріжжя: частково зникло світло, є загиблий, у місті й надалі працює ППО

З самого ранку 7 червня тривають обстріли українських міст. Під ударом ворога опинилося Запоріжжя.

На жаль, відомо про загиблого. Про наслідки атаки розповіли в ДСНС та в Запорізькій ОВА.

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Що відомо про удар по Запоріжжю?

Очільник ЗОВА Іван Федоров близько 5:30 інформував про знеструмлення в одному з районів Запоріжжя внаслідок атаки.

Для регіону оголошували також загрозу застосування КАБів. Новий удар стався близько 6-ї ранку. На місці виникла пожежа. Туди відправилися всі екстрені служби.

Рятувальники зазначили, що ворожий удар БпЛА по передмістю обласного центру спричинив загибель водія маршрутного мікроавтобуса. 56-річний чоловік стояв на кінцевій зупинці транспорту.

У ДСНС додали, що кількість травмованих унаслідок обстрілу уточнюється. При цьому, атака не припиняється. Станом на момент публікації в місті повідомляють про роботу ППО.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– наголосив Федоров.

Варто нагадати, що росіяни били по Запоріжжю й напередодні, 6 червня. Тоді дрон зачепив дах одного з ТЦ. Пошкодження зазнали квартири в будинку навпроти. Повідомлялося й про постраждалих, серед яких – 10-річна дитина.

Раніше Іван Федоров також розповідав, що росіяни дещо змінили тактику обстрілів міста й тероризують мирне населення ще більше. Днями навіть зафіксували випадок, коли ворожий "Шахед" заніс у місто FPV-дрони, які хаотично розсипалися по цивільній інфраструктурі.