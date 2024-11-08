Дивний збіг: деталі трагічної атаки по онколікарні у Запоріжжі

У четвер, 7 листопада, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя КАБами. Керовані авіабомби влучили на територію онкоцентру обласної лікарні та по житловій забудові.

Внаслідок удару є руйнування та загиблі. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

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У пошкодженому корпусі не було пацієнтів

Сергій Лишенко зазначив, що загалом протягом 7 листопада росіяни випустили по Запорізькій області 16 КАБів, частина з них – прилетіла по місту. Дві керовані авіабомби – це значні пошкодження, які були на території онколікарні та житловій забудові.

Влучання було по житловій забудові, внаслідок чого повністю обвалився один з під'їздів, було знищено малоповерхову забудову. В обласній лікарні було суттєво пошкоджено один з медичних корпусів, де на момент удару не було пацієнтів.

За дивним збігом обставин там просто не було пацієнтів. Лікарі мали там проводити нараду, тривав робочий процес, людей не було, тому що вони тільки збиралися працювати. Це зменшило кількість жертв. За наявною інформацією, один лікар загинув. Інші просто поранені. Всі інші загиблі – це ті, що перебували вдома,

– сказав депутат.

Нагадаємо, станом на 9:15 8 листопада кількість загиблих зросла до 9 людей. Серед жертв російського удару – 1-річна дитина. Кількість поранених унаслідок атаки Росії по Запоріжжю зросла до 42, зокрема, серед них є діти. Під завалами будівель усе ще можуть бути люди. В ОВА повідомляли, що на місто росіяни випустили 6 КАБів, один із них влучив в онкологічний диспансер, де було тяжко поранено одного з лікарів.