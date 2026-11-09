Друга смерть за кілька днів: через удар безпілотника загинув працівник Запорізької АЕС

Унаслідок атаки безпілотника загинув співробітник Запорізької атомної електростанції. Це вже другий випадок загибелі працівника ядерного об'єкта за останні кілька днів.

Як повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9 листопада, удари безпілотників забрали життя ще двох енергетиків у цьому районі.

Гроссі вимагає негайно зупинити атаки

Зокрема, під час обстрілу загинув робітник Запорізької теплової електростанції, яка розташована поруч із АЕС.

За кілька днів до цієї трагедії МАГАТЕ отримало дані про загибель ще одного співробітника ЗАЕС. Чоловік також став жертвою атаки БпЛА.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі рішуче засудив смертоносні удари по фахівцях. Він наголосив, що подібні атаки є неприйнятними та порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися. Увесь персонал атомних електростанцій повинен мати можливість виконувати свою важливу роботу без надмірного стресу чи страху,

– додав Гроссі.

Загроза для Запорізької АЕС залишається критичною: у ніч проти 8 листопада об'єкт знову опинився в блекауті через втрату зовнішнього живлення, що стало вже 16-м випадком від початку року.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок російського удару по аварійній бригаді ДТЕК у прифронтовому районі загинув 50-річний енергетик Микола Богатирьов.

Також вранці 9 листопада окупанти завдали прицільного удару FPV-дроном по автомобілю співробітників Укренерго в Сумах. Поранення дістали троє енергетиків.