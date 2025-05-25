Не просто виробляв акумулятори: чим атакований завод "Енергія" важливий для ворога

В Єльці Липецької області Росії 23 травня пролунала серія вибухів, Сили оборони України завдали удару по ПАТ "Енергія". Там росіяни виготовляли акумулятори для БпЛА та "Іскандерів".

Через це постраждала російська система забезпечення озброєння. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що окупанти використовували ці заводи для прожовження повітряних атак на Україну.

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Чим атакований завод "Енергія" важливий для виробництва БпЛА та "Іскандерів"

Експерт з авіації пояснив, що завод "Енергія" займається виробництвом всіх хімічних джерел струму лужної групи. Росіяни почали випускати елементи 18650, які є найпопулярнішими для виробництва безпілотників.

Крім цього, на заводі ворог виготовляє усю акумуляторну частину для "Іскандерів" та "Кинджалів". Такі речі можна виготовляти лише серійно в одному місці, тому цей удар приніс для країни-агресорки дуже небажані наслідки.

Це прямий удар по системі забезпечення комплектуючими всього озброєння, яке Росія використовує проти нас в повітряних атаках,

– наголосив він.

Ба більше, росіяни виготовляли там акумулятори до різних систем наведення, які використовуються, зокрема, в бронетехніці. Завод "Енергія" справді можна вважати наймодернізованішим у Росії.

Українські дрони нещодавно також атакували оборонний завод "Сплав" в Тулі. Криволап додав, що там окупанти виготовляли майже усі види РСЗО (реактивна система залпового вогню).

Нагадаймо, що дрони не оминули і завод "Азот", який є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив у Росії.