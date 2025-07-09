Росія атакувала Житомирщину: є руйнації та пожежі

Росія у ніч проти 9 липня знову масовано атакувала Україну. Унаслідок обстрілу постраждала Житомирщина.

Спалахнули пожежі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

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Які наслідки атаки на Житомирщину

Під час масованої російської атаки у Житомирській області зазнали руйнації виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі.

Окрім того, пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.

Загалом зафіксовано два загоряння.

Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація,

– розповів Віталій Бунечко.

На щастя, за попередньою інформацією, унаслідок атаки ворога ніхто не травмувався.

Нагадаємо, що загалом цього разу Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу. Основний напрямок удару – Луцьк.

Гучно цієї ночі було також на Рівненщині, Хмельниччині та Київщині.