Там немає жодних цілей: у ЗМІ пояснили незвичну атаку Росії на Зміїний ракетами Х-22

9 березня вдень Росія атакувала Зміїний двома ракетами Х-22, запущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар по острову, де немає жодних стратегічних цілей, чітко показав, наскільки його звільнення ускладнило плани окупантів.

Ще влітку 2022 року острів Зміїний повернули під український контроль. З того часу він перетворився на місце серйозних втрат росіян у вертольотах, катерах, системах ППО, радіолокаційних комплексах та особовому і зовсім не рядового складу. Про це пише Defense Express.

Дивіться також Росіяни шукали автора фрази про "русскій корабль": як у цій історії з'явився Роман Грибов

Навіщо ворог запустив ракети по Зміїному?

Станом на зараз Зміїний залишається "кісткою в горлі" для ворога, що підтверджує цей удар високошвидкісними ракетами Х-22.

Для його здійснення росіяни навіть перекинули кілька Ту-22М3 з Мурманської області на авіабазу "Оленья". Це великі витрати ресурсів, особливо, враховуючи той факт, що по острову можна було бити тактичною авіацією, наприклад фронтовими бомбардувальниками Су-34.

Кілька тижнів тому з'явився сюжет про захисників Зміїного, де видно, що на острові немає вагомих цілей для таких потужних ракет, як Х-22 – високовартісної техніки чи озброєння, наприклад радіолокаційних станцій.

Українські бійці зазначають, що ворог регулярно атакує Зміїний "Шахедами" та ракетами, зазвичай з літаків тактичної авіації.

Більше того, ракета Х-22 могла бити не по конкретній цілі, а по всьому острову Зміїний, адже її бойова частина важить 960 кілограмів, а острів має площу 600 на 600 метрів.

Отже, сам Зміїний і його захисники стали справжньою проблемою для ворога, через яку росіяни готові використовувати дальні бомбардувальники, яких після операції "Павутина" значно поменшало.

Що відомо про бомбардувальники Ту-22М3?