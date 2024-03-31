У Повітряних силах пояснили, чому Росія почала частіше атакувати балістикою

Російська армія почала частіше використовувати балістичні ракети проти України. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, в чому причина.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що балістичні ракети важче збивати.

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Чому ворог став частіше використовувати балістику

За словами Євлаша, російські окупанти перепрограмовують ракети для ураження різних цілей. Він зазначив, що збивати балістичні ракети важче.



Ворог використовував балістику і раніше, просто цю зброю дещо складніше збити. Ми бачимо як вони перепрограмовують свої ракети, наприклад, С-300 для ураження різних цілей. І, звісно, ми бачимо й інші типи ракет, які вони (росіяни – 24 Канал) використовують за допомогою своїх літаків,

– сказав речник ПС.

Він також зауважив, що у ворога є досить широкий спектр зброї.

Раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також зазначала, що балістичні ракети складно збивати через їхню швидкість і траєкторію польоту. За її словами, не кожна система ППО спроможна подолати такий вид озброєння.

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Як можна боротися з балістикою

За словами Гуменюк, найкращий метод боротьби із російськими ракетами – знищення місць їхнього запуску. Зокрема, цей спосіб найефективніший і проти КАБів, якими росіяни обстрілюють прифронтові українські міста.