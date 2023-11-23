Атакують фактично врозкид, – Ігнат пояснив тривалі тривоги під час пусків "Шахедів"

Росіяни під час планування повітряних ударів у тому чи іншому регіоні України прокладають маршрути для ракет і дронів. Окупанти намагаються виявити слабкі місця у ППО України.

Сили оборони своєю чергою теж складають карту, як атакує ворог. Унаслідок цього складається картина, чого хочуть досягти росіяни. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Як наголосив Ігнат, росіяни хочуть бачити слабкі місця при плануванні маршрутів.

Зокрема, якщо російському дрону вдалося певним маршрутом пролетіти, використовуючи ландшафт місцевості, аж до цілі, яку противник запримітив, значить ворог розуміє, що цей маршрут можна й надалі використовувати.

Відповідно Силам оборони України, як додав Ігнат, потрібно це врахувати й створити росіянам там перешкоди за допомогою РЕБ або задіювати засоби ураження.

Спікер зазначив, що прокладання маршрутів з боку росіян не є чимось новим. Він розповів, що спершу окупанти застосовували дрони поодиноко вдень, потім завдавали ударів групами, після чого вирішили здійснювати точкові удари.

Наразі, як сказав Ігнат, росіяни атакують безпілотниками фактично врозкид. Тобто дрони залітають з Приморсько-Ахтарська й направляються у різні регіони.

Речник додав, що через атаки "Шахедів" тривоги в Україні тривалі, тому що окупанти завдають ударів групами по кілька хвиль.

Він зауважив, що росіяни не тільки промацують ППО України, але й намагаються завдавати ударів.

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