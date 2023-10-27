Мета може бути різною, – Ігнат про те, чому Росія стала запускати менше "Шахедів"

Російські військові в попередні дні почали використовувати менше "Шахедів", якими атакують Україну. У ЗСУ розповіли, що окупанти можуть використовувати "Шахеди" в різних цілях.

Речник Повітряних Сил ЗСУ, відповідаючи на питання, чому росіяни почали використовувати меншу кількість "Шахедів", сказав, що мета може бути різною. Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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"Шахеди" можуть виконувати розвідувальну функцію

Спікер зауважив, що "Шахед" може маневрувати під час польоту та визначати вразливі місця протиповітряної оборони.

Він має GPS навігацію, по якій йде по прокладеному маршруту. І він може летіти далеко і змінювати постійно маршрут. Таким чином навіть невелика кількість БпЛА, які ворог застосовує, проводять маневри Україною та визначають, де їх там краще збивають, а де гірше,

– сказав Ігнат.

За його словами, зібрана інформація дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які є в тому чи іншому регіоні. Відповідно окупанти використовують ці дані при плануванні наступних атак.

Відтак, росіяни можуть використовувати "Шахеди" для розвідки.

Водночас він наголосив, що навіть 5 – 6 БпЛА окупанти спрямовують не просто "політати", а конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити.

Також Ігнат додав, що 11 чи 15 дронів розлітаються по різних маршрутах і ніколи фактично не літають в купі.

"Це дозволяє ворогу проводити збір важливої інформації щодо сил та засобів", – заявив спікер.

Речник наголосив, що навіть один "Шахед" – це грізна зброя, яку треба знищувати. Річ у тім, що коли дрон влучає у вразливе місце, можуть бути серйозні наслідки.

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