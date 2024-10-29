Збільшення атак "Шахедами" по Україні: Світан оцінив дії росіян

Росія масово збільшила виробництво "Шахеди" цього року. Є побоювання, що атаки ставатимуть частішими, проте Силам оборони вдалось знайти механізми, які б ефективно боролися із цим.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що деталі для дронів Росія, ймовірно, закуповує у Китаї. Він пояснив, що російські "Шахеди" це китайський безпілотник "Sunflower 200", що в перекладі означає "Соняшник 200".

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В основі "Соняшник 200"

Роман Світан зауважив, що "Соняшник 200" це базова модель, на основі якої, використовуючи вузли та агрегати, було створено "Шахед" в Ірані, а згодом і в Росії.

Деякі запчастини вони (росіяни – 24 Канал) виготовляють в себе, але основні деталі китайські. Кількість зібраних "Шахедів" напряму залежить від кількості куплених вузлів та агрегатів,

– висловився військовий експерт.

Він підкреслив, що це число постійно збільшується, що дає можливість росіянам запускати сотні "Шахедів" по території України.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що іранський "Shahed-136" є копією китайського дрона-камікадзе "Sunflower 200". Він вважає, що безпілотника такої моделі немає в Росії, адже Китай не постачає країні-агресорці летальною зброю.

Протидія ЗСУ

Світан наголосив, що Сили оборони налагодили ефективну роботу мобільних груп для протидії російським безпілотникам, дуже добре працює авіація та засоби радіоелектронної боротьби.

РЕБ збиває із курсу третину російських безпілотників, блокує приймачі, що часто зумовлює падіння.

Більшість "Шахедів", які опрацював РЕБ, летять на північ. У бік Росії або Білорусі, залежно від розташування в Україні. Тобто проти дронів ми знайшли методи боротьби,

– додав Роман Світан.