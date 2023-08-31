Чорноморського флоту в Криму не буде: він не сховається навіть у російських портах

Від початку цього року по території Росії та тимчасово анексованому Криму було здійснено до 200 атак за допомогою БпЛА. Військові об'єкти ворога відчули, що таке українська "бавовна".

Росіяни вже не думають, що недоторканні й захищені. Вони бачать, з якими похмурими обличчями ходять військові, і знають більше, ніж розповідає пропаганда. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Кораблі доведеться ховати

Кожна атака не може мати феєричного успіху, проте вона дає нам неоціненний досвід. Наприклад, досвід того, як побудована російська система оборони з моря, як захищені російські бухти, як далі діяти, аби пробити цю систему оборони.

Хлопці, які опікуються катерами, настільки великі молодці. Вони кажуть, що треба трішки почекати й російського Чорноморського флоту у Криму не буде. Це я вам точно кажу,

– мовив політтехнолог.

Україна матиме чим знищити ворожий флот. Російські судна не зможуть сховатися, не допоможуть навіть шість портів. Загарбникам доведеться кудись зовсім далеко ховати свої кораблі.

"Це буде у найближчому майбутньому", – зазначив Тизенгаузен.

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Байкам ніхто не вірить

У Севастополі, неподалік Балаклави, на заході Криму, там, де розташована ворожа система ППО, постійно чути вибухи. Різним байка окупантів про те буцімто це нічні тренування, чи десь трава горить, уже ніхто не вірить.

Хоча вони вже й самі втомилися заперечувати,

– наголосив політтехнолог.

Раніше ті, хто підтримували диктатора Владіміра Путіна, були впевнені, що Україна не зможе повернути Крим. Зараз у більшості з них такої впевненості немає. Крім того, окупанти думають, що НАТО надає нашій країні експериментальну зброю, якою ми знищуємо незаконно побудовані військові об'єкти на території анексованого півострова.

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